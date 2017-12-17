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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۵

فرمانده انتظامی ایوان:

ترویج بی اعتمادی در شبکه های اجتماعی اثرات ویرانگری به دنبال دارد

ترویج بی اعتمادی در شبکه های اجتماعی اثرات ویرانگری به دنبال دارد

ایلام-فرمانده انتظامی ایوان گفت: ترویج فضای بی اعتمادی در شبکه های اجتماعی بین مردم و مسئولان اثرات ویرانگری به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید عالی پور روز یکشنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه اظهار کرد: گستردگی مخاطبان این شبکه ها باعث می شود اخبار و اطلاعات بسیار سریع انتشار یافته و در دسترس عموم مردم قرار داشته باشد.

وی تاکید کرد: رسانه باید در جهت همگرایی و توسعه کشور و تقویت پایه های نظام گام بردارد و هرگونه خللی در این موضوع اثرات جبران ناپذیری به دنبال دارد.

فرمانده انتظامی ایوان اضافه کرد: اگر مطلب کذبی در رسانه ها انتشار یابد به سرعت در اختیار همگان قرار می گیرد و صدمات جبران ناپذیری را به پیکره اجتماع وارد می کند.

عالی پور گفت: رسـانه ها کارکردی امنیت سـاز دارنـد  و باید با در نظر سرعت، دقت و صحت در این جهت گام بردارند.

وی یادآور شد: اخبار باید منبع داشته و پس از تایید مراجع ذیصلاح انتشار یابند تا عموم مردم بتوانند به صحت و سقم ان اطمینان حاصل کنند.

فرمانده انتظامی ایوان اظهار داشت: سست شدن پایه های اعتقادی، ترویج فضای بی اعتمادی، تخریب شخصیت های مذهبی علمی و سیاسی متاسفانه در فضای مجازی به وفور مشاهده می شود که باید بطور جدی با افراد خاطی برخورد شود.

کد مطلب 4174912

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