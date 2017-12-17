ترویج بی اعتمادی در شبکه های اجتماعی اثرات ویرانگری به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید عالی پور روز یکشنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه اظهار کرد: گستردگی مخاطبان این شبکه ها باعث می شود اخبار و اطلاعات بسیار سریع انتشار یافته و در دسترس عموم مردم قرار داشته باشد.

وی تاکید کرد: رسانه باید در جهت همگرایی و توسعه کشور و تقویت پایه های نظام گام بردارد و هرگونه خللی در این موضوع اثرات جبران ناپذیری به دنبال دارد.

فرمانده انتظامی ایوان اضافه کرد: اگر مطلب کذبی در رسانه ها انتشار یابد به سرعت در اختیار همگان قرار می گیرد و صدمات جبران ناپذیری را به پیکره اجتماع وارد می کند.

عالی پور گفت: رسـانه ها کارکردی امنیت سـاز دارنـد و باید با در نظر سرعت، دقت و صحت در این جهت گام بردارند.

وی یادآور شد: اخبار باید منبع داشته و پس از تایید مراجع ذیصلاح انتشار یابند تا عموم مردم بتوانند به صحت و سقم ان اطمینان حاصل کنند.

فرمانده انتظامی ایوان اظهار داشت: سست شدن پایه های اعتقادی، ترویج فضای بی اعتمادی، تخریب شخصیت های مذهبی علمی و سیاسی متاسفانه در فضای مجازی به وفور مشاهده می شود که باید بطور جدی با افراد خاطی برخورد شود.