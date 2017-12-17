فعالان بخش کشاورزی و دامی برای جذب تسهیلات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهدانی عصر یکشنبه در جلسه هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان که در بشرویه برگزار شده بود گفت: تسهیلات بخش کشاورزی چند سالی است که به صورت اعتبارات بانکی شناور در اختیار استان های کشور قرار می گیرد که این امر مزایا و معایب خاص خود را دارد.

وی افزود: همه ساله بیش از 2 درصد و سهم واقعی خود تسهیلات جذب کرده ایم اما سهمیه بندی برای اعتبارات شهرستان ها نداریم.

بهدانی اظهار داشت: در شهرستان بشرویه تاکنون بیش از 3 هزار نفر به منظور جذب اعتباری حدود 31 میلیارد تومان از محل اعتبارات توسعه مکانیزاسیون، سرمازدگی و... معرفی شده اند.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: از این میزان تاکنون تنها بیش از 700 نفر موفق به جذب 12 میلیارد تومان اعتبار شده اند.

بهدانی بیان کرد: متاسفانه در بخش دام و طیور تاکنون هیچ تسهیلاتی ابلاغ نشده است.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: پیگیر هستیم که امکانی فراهم شود تا پروانه صادره از نظام صنفی به عنوان مرجع در بانک های عامل شناخته شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دو ردیف تسهیلاتی شامل اشتغال فراگیر و توسعه اشتغال روستایی و عشایری را داریم که می طلبد فعالان این حوزه به جهت جذب تسهیلات از هردوبخش تلاش کنند.

بهدانی بیان کرد: نکته اصلی در اختصاص این اعتبارات بحث اشتغال است.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در خصوص اشتغال فراگیر این امر در کشور 200 هزار میلیارد ریال اعتبار دارد.

وی افزود: اعتبار و تسهیلات تا سقف 250 میلیون تومان در شهرستان تصمیم گیری و ابلاغ می شود و بالاتر از این مبلغ تخصیص آن با نظر استان صورت می گیرد.

بهدانی بیان کرد: برای جدب این تسهیلات تنها تا پایان بهمن ماه فرصت باقی است.