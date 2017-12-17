بهترین مبلغان نماز کشور به سراسر هرمزگان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سرگزی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ستاد اقامه نماز کشور همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس سراسری نماز بهترین مبلغان و متخصصان حوزه نماز کشور را به سراسر استان هرمزگان برای تبلغ فریضه ممهم دینی نماز اعزام کرده است.

سرگزی از تلاش‌های اعضای ستاد برگزاری اجلاس سراسری به ویژه دکترهمتی استاندار هرمزگان، قائم مقام استاندار در اجلاس سراسری نماز، مدیر ستاد اقامه نماز استان و روسای کمیته‌ها جهت فراهم سازی زمینه‌های برگزاری باشکوه بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز قدردانی کرد و افزود: مسئولان ارشد کشوری در اجلاس سراسری نماز به میزبانی استان هرمزگان شرکت خواهند کرد و در این اجلاس برنامه‌های تخصصی خود را برای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز با استفاده از ظرفیت فضای مجازی تشریح می‌کنند.

وی گفت: همچنین در این اجلاس مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و صاحب نظران این دستگاه‌ها برنامه‌های عملیاتی خود را در حوزه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز با استفاده از فضای مجازی تشریح خواهند کرد.

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ستاد اقامه نمازکشور خاطرنشان کرد: با تلاش ستاد برگزاری اجلاس سراسری نماز به میزبانی هرمزگان زمینه‌های حضور میهمانان اجلاس فراهم شده است و سعی خواهد شد کمترین اعزام از سوی استان‌ها، ستاد مرکزی و وزارتخانه‌ها برای شرکت در اجلاس صورت پذیرد و بیشتر از ظرفیت‌های خود مردم و مسئولان استان در این زمینه بهره گرفته شود و برآورد ستاد این است که تقریبا ۳۰۰ نفر میهمان از سایر مناطق کشور در این اجلاس شرکت کنند.

وی اضافه کرد: بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز راس ساعت هشت صبح روز پنج شنبه سی‌ام آذرماه آغاز و برنامه‌ریزی شده است این اجلاس قبل از نماز مغرب این روز به پایان برسد.

سرگزی بیان داشت: بهترین مبلغان و متخصصان حوزه نماز کشور به شهرستان‌ها، مناطق حاشیه‌ای و مدارس استان هرمزگان اعزام شده‌اند تا بخش گسترده‌ای از هرمزگان و جامعه هدف بیشتری از برکات برگزاری اجلاس بهره‌مند شوند.

دبیر اجلاس‌های سراسری نماز تصریح کرد: برنامه ‌های بسیار خوبی همزمان با نزدیک شدن به زمان اجلاس از طریق صداوسیمای مرکز خلیج فارس با حضور متخصصان حوزه نماز برنامه‌ریزی شده است تا مردم خوب هرمزگان از برنامه‌های فراگیر در حوزه نماز بهره‌مند شوند.

وی عنوان کرد: در بحث نمایشگاه اجلاس به صورت محدود جدیدترین آثاری که در حوزه نماز صورت پذیرفته است در محل برگزاری اجلاس به نمایش درخواهد آمد تا شرکت‌کنندگان در جریان آخرین دستاوردهای در حوزه نماز قرار گیرند.

سرگزی ادامه داد: از میان ۲۸۰۰ آثاری که به ستاد مرکزی اجلاس سراسری نماز ارسال شده است با داوری آثار برتر انتخاب شدند که جدید ترین آثاری است که به صورت فیلم و نرم افزار در سطح کشور پیرامون نماز در حوزه فضای مجازی تولید شده است و سطح آثار ارسالی نسبت به آثار دوره‌های گذشته بسیار بالاتر است و از سه نفر از برگزیده گان آثار ارسالی به نمایندگی از برگزیدگان در اجلاس تجلیل به‌عمل خواهد آمد و از مابقی برگزیدگان طی مراسمی با حضور مدیران ارشد استان‌ها و ستاد اقامه نماز کشور تجلیل می‌شود.