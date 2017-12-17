استفاده ازظرفیت علمی و دینی راهکار توانمندسازی قشرمحروم جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد روز یکشنبه در نشست تخصصی و علمی با موضوع فلسفه شکل گیری کمیته امداد مبتنی بر منظومه فکری امام راحل در محل بیت حضرت امام در خمین اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) یک سازمان برنامه محور بوده و برگزاری نشست های علمی و استفاده از ایده ها و نظرات علمی صاحب نظران گامی موثر در استقلال اقتصادی و فرهنگی افراد تحت پوشش این نهاد است.

وی افزود: هدف از برگزاری نشست های علمی این نهاد تبیین براساس نامه کمیته امداد است که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و تلاش می شود تا نقاط ضعف و قوت خدمات این نهاد شناسایی و تاثیرات مطلوب بر روند فعالیت ها در خدمت به محرومان در جامعه شکل بگیرد.

موسی نژاد تصریح کرد: دراین نشست ها با ایجاد فضای مناسب علمی زمینه تبادل نظرات اساتید را فراهم کرده و با جذب ایده های نو تلاش می کنیم تا خدمت به جامعه هدف در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت با کیفیت مطلوب و در خور شأن مدد جویان انجام گیرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه مددجویان از ریسک پذیری اقتصادی بالایی برخوردار هستند با ایجاد بسترهای مناسب کار آفرینی و اشتغال روحیه اعتماد به نفس این قشر تقویت و فرهنگ کار و تلاش در آنها نهادینه می شود.

وی ادامه داد: فقدان سیاست گذاری های مطلوب اقتصادی و ضعف مدیریت منابع اقتصادی باعث افزایش فقر در جامعه شده که بایستی با استفاده از ظرفیت های موجود در برخورداری محرومان و تحقق عدالت اجتماعی این قشر تلاش شود.

موسی نژاد گفت: ازسیاست های دولت دوازدهم ریشه کن کردن فقر مطلق است که بار سنگین در جامعه دارد و با جامه عمل پوشاندن به این شعار بایستی زمینه کاهش فقر در جامعه فراهم شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی اظهار کرد: خیرین و نیکوکاران در خدمت رسانی به محرومان و همکاری با کمیته امداد امام نقش موثری دارند و می توانند در کاهش فقر در جامعه و توانمند سازی و استقلال اقتصادی افراد تحت پوشش گام های موثری بردارند.