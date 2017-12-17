محورهای نامه وزیر دادگستری ترکیه به همتای آمریکائی خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی‌ شفق، «عبدالحمید گل» (Abdulhamit Gül) وزیر دادگستری ترکیه پیرامون دادگاه «مهمت هاکان آتیلا» (Mehmet Hakan Atilla) معاون سابق بانک دولتی «هالک‌ بانک» این کشور و نیز استرداد «حسین کرکمز» (Hüseyin Korkmaz) خطاب به «جف سشنز» همتای آمریکایی خود نامه ای نوشته است.

وزیر دادگستری ترکیه درباره دادگاه معاون سابق بانک دولتی هالک‌ بانک این کشور در نیویورک در این نامه نوشته است: از همتای آمریکایی‌ ام خواسته‌ ام تا به این پرونده غیرقانونی پایان دهد.

«عبدالحمید گل» در ادامه تأکید کرد: وظیفه دادگاه ها در ترکیه است که درباره وی قضاوت کنند.

وی در ادامه خطاب به همتای آمریکایی خود افزود: این پرونده را رصد می‌ کنیم. چنین مسأله ای تنها به این دلیل انجام شده که منافع آمریکا را در حمایت از تروریست‌ ها علیه ترکیه تکمیل کند.

لازم به ذکر است، «مهمت آکان آتیلا» معاون سابق رئیس هالک‌بانک ترکیه اوایل سال جاری میلادی در آمریکا به اتهام نقض تحریم‌ های ایران دستگیر شد؛ این در حالیست که وی این اتهام را رد کرده است.

این مقام دولت ترکیه همچنین افزود: ترکیه پیشتر برای استرداد «حسین کرکمز» از متهمان سازمان تروریستی وابسته به فتح‌الله گولن موسوم به «فتو» درخواست خود را به آمریکا داده است.

گفتنی است، «حسین کرکمز» که از نیروهای پلیس ترکیه بود پس از آزادی در فوریه ۲۰۱۶ به صورت غیرقانونی به آمریکا رفت و اخیراً در دادگاه علیه این مسئول بانک ترکیه شهادت داده است. آنکارا خواستار استرداد وی به اتهام مشارکت در کودتای ۱۵ جولای سال گذشته میلادی در این کشور است؛ اما آمریکا از این اقدام خودداری می کند.