اطلس سوادآموزی استان هرمزگان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی عصر یکشنبه در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی استان هرمزگان خواستار تدوین اطلس سوادآموزی استان هرمزگان و مشارکت بنگاه های اقتصادی در کمک به امر سوادآموزی شد و عنوان کرد: یک ششم افراد بین سنین ١٠تا٤٠ ساله در استان هرمزگان بی سواد هستند و محتوای آموزشی افراد در سنین مختلف باید متفاوت باشد تا این آموزش ها از اثربخشی لازم برخوردار شود.

وی ادامه داد: برای همه بی سوادان نباید نسخه یکسان پیچید و بهتراست افراد بی سواد در گروه های مختلف طبقه بندی شوند و دلایل بی سوادی هرگروه سنی و جنسی احصا و برای آنها برنامه ریزی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: در کنار سوادآموزی لازم است، آموزش‌های بهداشتی و سلامتی لازم به گروه های سنی بالا داده شود.

اکرمی تصریح کرد: فرمانداران شهرستان های رودان، بستک، جاسک و بشاگرد که دارای نرخ بی سوادی بیشتری هستند، همکاری بیشتری با نهضت سوادآموزی برای ریشه کنی بی سوادی داشته باشند.

وی گفت: در پایان سال فرمانداران براساس میزان همکاری در این خصوص رتبه بندی می شوند و از برترین ها تقدیر خواهد شد.