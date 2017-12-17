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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

معاون سیاسی استانداری هرمزگان:

اطلس سوادآموزی استان هرمزگان تدوین شود

اطلس سوادآموزی استان هرمزگان تدوین شود

بندرعباس - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خواستار تدوین اطلس سوادآموزی استان هرمزگان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی عصر یکشنبه در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی استان هرمزگان خواستار تدوین اطلس سوادآموزی استان هرمزگان و مشارکت بنگاه های اقتصادی در کمک به امر سوادآموزی شد و عنوان کرد: یک ششم افراد بین سنین ١٠تا٤٠ ساله در استان هرمزگان بی سواد هستند و محتوای آموزشی افراد در سنین مختلف باید متفاوت باشد تا این آموزش ها از اثربخشی لازم برخوردار شود.

وی ادامه داد: برای همه بی سوادان نباید نسخه یکسان پیچید و بهتراست افراد بی سواد در گروه های مختلف طبقه بندی شوند و دلایل بی سوادی هرگروه سنی و جنسی احصا و برای آنها برنامه ریزی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: در کنار سوادآموزی لازم است، آموزش‌های بهداشتی و سلامتی لازم به گروه های سنی بالا داده شود.

اکرمی تصریح کرد: فرمانداران شهرستان های رودان، بستک، جاسک و بشاگرد که دارای نرخ بی سوادی بیشتری هستند، همکاری بیشتری با نهضت سوادآموزی برای ریشه کنی بی سوادی داشته باشند.

وی گفت: در پایان سال فرمانداران براساس میزان همکاری در این خصوص رتبه بندی می شوند و از برترین ها تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 4174924

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