تظاهرات ضد آمریکایی در نوار غزه/وقوع درگیری در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سلسله اعتراضات فلسطینیان به تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه قدس اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اعتراضات، فلسطینیانِ ساکن نوار غزه دست به برگزاری تظاهرات گسترده زدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی ضد آمریکایی خواستار عقب نشینی واشنگتن از موضع خصمانه خود در قبال قدس شدند.

در همین حال، حملات خصمانه صهیونیستها به معترضان موجب شد تا شماری از فلسطینیان به شدت زخمی شوند. یک شهروند فلسطینی نیز هدف اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای از وقوع درگیری میان نظامیان صهیونیست و شهروندان ساکن برخی مناطق از کرانه باختری خبر می دهند.

گفتنی است، رئیس جمهوری آمریکا پیشتر قدس اشغالی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته بود.