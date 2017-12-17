به گزارش خبرنگار مهر، کرمی فرمانده سپاه سرپل ذهاب امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان اظهار داشت: سپاه با کمک بسیج دانش آموزی ۶۵ کانکس کلاس درس را در روستا و ۱۵ کانکس را در سطح شهرستان سرپل ذهاب نصب کرده است.

کرمی با اینکه وظیفه روستاها به سپاه واگذار شده بود، گفت: اما در سطح شهر هم اردوگاهی با ۵۰ کانکس برای ساکنین برخی محله ها برپا کردیم و برای خانواده های جانبازان و ایثارگران شهرستان نیز اقدام به نصب کانکس کردیم.

وی افزود: مجموعه های عمرانی و مهندسی سپاه پاسداران تا این لحظه ۴ هزار کانکس مسکونی استاندارد (ساندویچ پنل) را به زلزله زدگان استان کرمانشاه تحویل داده است.

فرمانده سپاه شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: بیش از ۱۳۰۰ فریم کانکس نیز ساخته شده است که ظرف ۲۴ ساعت آینده تکمیل و تحویل خواهد شد.

کرمی گفت: سپاه پاسداران در استانهای مختلف کشور نیز تا کنون ۲۵۰۰ کانکس اهدایی از سراسر کشور را به منطقه زلزله زده انتقال داده و کار سکو سازی و نصب را انجام داده است که می توان گفت با کانکس های ساخت خود سپاه تا کنون حدود ۶ هزار کانکس تحویل شده است.

وی همچنین اظهار داشت: کار نصب یکهزار و ۵۵ کانکس سرویس بهداشتی و ۵۰۰ دوش حمام نیز انجام شده است.