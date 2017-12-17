اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران استعفا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در جلسه امروز کمیسیون بازار پول و سرمایه، هیات رییسه این کمیسیون به دلیل همکاری نکردن هیات رییسه اتاق با این کمیسیون از سمت خود استعفا دادند. ظاهراً این عدم همکاری به مدت ٣ سال است که ادامه دارد.

به گفته محسن حاجی بابا، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، اعضای کمیسیون پول و سرمایه به دلیل عدم توجه هیات ریسه اتاق ایران در معرفی به مجامع مختلف از جمله شورای پول و اعتبار و غیره به طور دسته جمعی استعفای خود را اعلام کردند.

وی افزود: پرویزیان ریاست کمیسیون مذکور به شدت از بی‌توجهی هیات ریسه گله‌مند بودند. حاجی‌بابا ادامه داد: ضمناً به پیشنهاد دکتر سنگینیان و مصوب کمیسیون، همه اعضای کمیسیون نیز استعفا دادند و مقرر شد تا تعیین تکلیف قطعی از تشکیل جلسات آتی جلوگیری به عمل آید.