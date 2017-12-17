۸۰ درصد بازار صادرات یزد مربوط به عراق و افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانت امروز در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان یزد با بیان اینکه در چندسال اخیر صنعت رشد خوبی داشته است، اظهار داشت: صادرات همگان با نرخ رشد صنعت، رشد نکرده و از حداقل ها نیز بازمانده و بازارهای صادراتی نیز محدود شده است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف باید ایجاد بازار و بازارسازی برای صنایع استاندارد باشد، ادامه داد: بازار باید برای صنایع صادرات‌محور متنوع باشد در حالی که بیش از ۸۰ درصد بازار صادراتی به سمت عراق و افغانستان است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد با بیان اینکه هند و چین به سرعت در حال توسعه بازار هستند، اضافه کرد: همه کالاهای صادراتی استان با چالش بازار مواجه شده و متاسفانه بازارهای منطقه را در حال از دست رفتن می بینیم که بارها در این زمینه هشدار دادیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه کشورهای هدف صادراتی مثل عراق، گرجستان، آذربایجان، پاکستان و روسیه به شدت بالا رفته است، عنوان کرد: حتی کشور سوریه هم تعرفه کالاهای ایرانی را بالا برده و عمده کالاهایی که به این کشورها وارد می شود، عربستانی و ترکیه ای است و کالاهای ایرانی در حال حذف است.

امانت با انتقاد از تزریق مداوم سرمایه در گردش به صنایع تصریح کرد: صنایع به این شکل بدهکار می شوند در حالی که باید برای تولید و صنعت استان بازار داشت تا بتوان جوابگوی سرمایه گذاری و مانع از دپوی کالا بود.

وی با بیان اینکه در سال آینده به رکود بیشتری در زمینه تولید و صادرات خواهیم رسید، اظهار داشت: از دیگر مشکلات در این زمینه نرخ ارز است که متاسفانه مدیریت ارز را نداریم و آمارهای گمرکی نشان می دهد که در حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور، ماشین آلات و مواد اولیه است و حدود ۱۸ درصد مواد مصرفی است که نشانه کاهش سرمایه گذاری در کشور است.

امانت تصریح کرد: در حال حاضر بهترین کار برای بهبود وضعیت صادراتی استان و حتی کشور، ایجاد تنوع و ایجاد بازارهای جدید است که راهکارهای متفاوتی دارد از جمله انعقاد تفاهم نامه های بانکی و تعرفه های ترجیحی.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر از این موضوع نیز عقب هستیم و توجهی به این موضوع نداریم در حالی که به راحتی می توان از تعرفه های ترجیهی بهره مند شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد از دیگر مشکلات را قیمت بالای حمل و نقل دانست و تصریح کرد: حمل و نقل هوایی و زمین و دریایی در کشور هزینه بالایی دارد لذا باید از طریق فرمولی معقولانه که شرکت های حمل و نقل هم متضرر نشوند، حل و فصل کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد مراکز تجاری و انباری در کشورهای هدف برای صادرات مهم است، گفت: این موضوع به شدت موجب جهش صادرات خواهد شد که تجربه آن برای برخی کشورها و حتی کشورمان در برهه ای از زمان رقم خورده است.