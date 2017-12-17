۲۰۰۰ فرصت شغلی در استان مرکزی برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شد

قنبر موسی نژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست علمی و تخصصی فلسفه شکل گیری کمیته امداد در خمین، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری ۴۳میلیارد تومان منابع برای کمیته امداد در بودجه پیش بینی شده که ۳۷میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد از منابع در حوزه اشتغال توسط بانک های عامل جذب شده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مددجویان تحت پوشش زنان سرپرست خانوار هستند ادامه داد: ایجاد اشتغال خانگی و مشاغل خرد متناسب با ظرفیت های جامعه هدف، از اولویت های اشتغالزایی کمیته امداد برای مددجویان است.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی بیان کرد: تسهیلاتی که در اختیار مددجویان در زمینه کارآفرینی قرار می گیرد متناسب با میزان سرمایه و با استفاده از ظرفیت ها و استعدادهایی که دارند می تواند حداقل درآمد را در خانواده ایجاد کند و باعث ایجاد فرهنگ کار و تلاش در خانواده های تحت پوشش و در سطح جامعه شود.

موسی نژاد تصریح کرد: ۷۰درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد در استان مرکزی افراد مسن و از کار افتاده هستند که اشتغال آفرینی برای این افراد باید متناسب با توانایی آنها شکل بگیرد.

وی اظهار کرد: طرح توسعه اشتغال مددجویان نیز مورد توجه این نهاد است که از طریق پرداخت تسهیلات به افرادی که زمانی تحت پوشش بودند شاهد هستیم در حال حاضر زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی آنها فراهم شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی گفت: در استان مرکزی ۳۸ هزار خانوار در قالب ۹۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند.

موسی نژاد در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به زلزله اخیر کرمانشاه عنوان کرد: در حال حاضر احداث مسکن نیاز اصلی زلزله زدگان است و سهم کمیته امداد استان مرکزی در ساخت واحدهای مسکونی برای زلزله زدگان ۱۱۰ واحد است.

وی ادامه داد: شش هزارمسکن تخریب شده در استان کرمانشاه در جریان زلزله متعلق به مددجویان کمیته امداد بوده است که تلاش می شود دو هزار و ۶۰۰ مورد از این مسکن ها توسط دفاتر کمیته امداد و با همکاری مردم در استان های دیگر بازسازی شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی ضمن ابراز خرسندی از ایجاد پویش توسط خبرنگاران در اراک در راستای کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه گفت: با توجه به شرایط سرما و عمق تخریب به وجود آمده در استان کرمانشاه مشارکت و همراهی کمیته امداد و مردم نوع دوست در تامین مسکن می تواند گام موثری در کاهش آلام مردم زلزله زده این استان باشد.