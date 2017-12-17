به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی عصر یکشنبه در پنجمین جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان، اظهار کرد: در موضوع ایجاد اشتغال در گلستان با هیچ مدیری در استان رودربایستی نداریم و فارغ التحصیلان بیکار باید در اولویت باشند.

وی افزود: از مدیرانی که برای ایجاد اشتغال زحمت کشیدند باید تشکر کنیم و مردم استان هم باید از کم کاری مدیران در ایجاد اشتغال مطلع شوند.

هاشمی تصریح کرد: آمار ایجاد اشتغال در استان گلستان باید هر هفته منتشر شود و دستگاه‌های مختلف به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار تعداد شغل‌های ایجاد شده در دو ماه اخیر از چهار هزار و ۵۰۰ شغل به بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شغل رسیده و البته باید تحصیلات افراد و نوع مشاغل ایجاد شده هم مشخص شود.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی بانک‌ها باید شیوه نامه واحدی را برای بانک‌ها در نظر بگیرد تا روند پرداخت تسهیلات آسان شود.

هاشمی افزود: نیاز به کمیته سه نفره برای راستی آزمایی داریم که افراد ثبت شده در سامانه رصد مشخص شوند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی برای راهنمایی، جذب تسهیلات، بازاریابی و فروش فعالیت کمتری داشته و نیاز است تا به موضوع اشتغال ورود کند.

هاشمی تصریح کرد: افزایش ۶ هزار شغل در دو ماه گذشته در استان گلستان نشان می‌دهد می‌توانیم به سهمیه مورد نظر دست یابیم.

وی ادامه داد: در تسهیلات رونق تولید از ۳۹ میلیارد تومان به ۲۳۱ میلیارد تومان رسیدیم که رقم قابل توجهی است و می‌توانیم به رقم بیشتری برسیم.

وی یادآور شد: باید آمار جذب اعتبارات را افزایش دهیم و با سامانه رصد عملکرد شهرستان‌ها و دستگاه‌ها در ایجاد اشتغال مشخص می‌شود.

استاندار گلستان گفت: پروژه‌های تله کابین علی آباد کتول، سواحل بندرگز و آشوراده، سه پروژه محوری در استان هستند که امیدواریم با اختصاص بودجه به سرانجام برسند.

هاشمی افزود: حوزه فناوری اطلاعات هم باید از شکل نرم افزاری خارج و وارد عمل شود.