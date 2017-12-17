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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

استاندار گلستان:

مدیران کم‌کار حوزه اشتغال به مردم گلستان معرفی می شوند

مدیران کم‌کار حوزه اشتغال به مردم گلستان معرفی می شوند

گرگان - استاندار گلستان گفت: مردم استان گلستان از کم کاری مدیران در ایجاد اشتغال مطلع می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی عصر یکشنبه در پنجمین جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان، اظهار کرد: در موضوع ایجاد اشتغال در گلستان با هیچ مدیری در استان رودربایستی نداریم و فارغ التحصیلان بیکار باید در اولویت باشند.

وی افزود: از مدیرانی که برای ایجاد اشتغال زحمت کشیدند باید تشکر کنیم و مردم استان هم باید از کم کاری مدیران در ایجاد اشتغال مطلع شوند.

هاشمی تصریح کرد: آمار ایجاد اشتغال در استان گلستان باید هر هفته منتشر شود و دستگاه‌های مختلف به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار تعداد شغل‌های ایجاد شده در دو ماه اخیر از چهار هزار و ۵۰۰ شغل به بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شغل رسیده و البته باید تحصیلات افراد و نوع مشاغل ایجاد شده هم مشخص شود.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی بانک‌ها باید شیوه نامه واحدی را برای بانک‌ها در نظر بگیرد تا روند پرداخت تسهیلات آسان شود.

هاشمی افزود: نیاز به کمیته سه نفره برای راستی آزمایی داریم که افراد ثبت شده در سامانه رصد مشخص شوند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی برای راهنمایی، جذب تسهیلات، بازاریابی و فروش فعالیت کمتری داشته و نیاز است تا به موضوع اشتغال ورود کند.

هاشمی تصریح کرد: افزایش ۶ هزار شغل در دو ماه گذشته در استان گلستان نشان می‌دهد می‌توانیم به سهمیه مورد نظر دست یابیم.

وی ادامه داد: در تسهیلات رونق تولید از ۳۹ میلیارد تومان به ۲۳۱ میلیارد تومان رسیدیم که رقم قابل توجهی است و می‌توانیم به رقم بیشتری برسیم.

وی یادآور شد: باید آمار جذب اعتبارات را افزایش دهیم و با سامانه رصد عملکرد شهرستان‌ها و دستگاه‌ها در ایجاد اشتغال مشخص می‌شود.

استاندار گلستان گفت: پروژه‌های تله کابین علی آباد کتول، سواحل بندرگز و آشوراده، سه پروژه محوری در استان هستند که امیدواریم با اختصاص بودجه به سرانجام برسند.

هاشمی افزود: حوزه فناوری اطلاعات هم باید از شکل نرم افزاری خارج و وارد عمل شود.

کد مطلب 4174939

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