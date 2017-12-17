۶ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی بعدازظهر یکشنبه در پنجمین جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان، اظهار کرد: سال گذشته یک میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی در استان گلستان پرداخت شد که امسال این مبلغ قرار است به ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسد.

وی افزود: امسال با گذشت دو ماه از طرح پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی، پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شده که افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است.

وی تصریح کرد: ۶۹ درصد این تسهیلات برای مشاغل قالیبافی، خیاطی، گلدوزی و تایپ پرداخت شد و ۳۱ درصد دیگر هم به سایر مشاغل پرداخت کردیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه ۱۹ هزار و ۴۰۰ ایجاد شغل سهمیه استان است، گفت: عملکرد خوبی در این بخش داشتیم و تا کنون ۱۰ هزار و ۸۳۲ شغل در سامانه ثبت شده است.

مازندرانی اضافه کرد: دستگاه هایی مانند صنعت و معدن، کمیته امداد، میراث فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، بهزیستی و راهداری بیش از ۷۰ درصد از تعهدات خود در ایجاد اشتبغال را انجام دادند که قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: در میان شهرستان ها، گمیشان رتبه نخست را در ایجاد اشتغال در استان گلستان دارد و در طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی هم ۴۹۹ نفر مشغول به کار شدند.

وی یادآور شد: استان گلستان در ایجاد اشتغال در طرح کارورزی دارای رتبه نخست در کشور است و امیدواریم این روند ادامه دار باشد.