دستگیری فروشنده گاز های اشک آور/کشف قوطی هایی با آرم NATO

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم اسماعیل افشاری درباره این خبر گفت: ساعتی پیش درپی اطلاعات واخبار واصله مبنی برخرید وفروش گاز اشک آور توسط فردی در خیابان ۱۷ شهریور، شناسایی ودستگیری وی دردستور کار مامورین این یگان قرارگرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی وپلیسی سوژه حین فروش گاز اشک آور دستگیر شد.

سرهنگ افشاری ادامه داد: بادستور قضایی ازمخفیگاه وی تعداد ۳۱ قوطی گاز اشک آور با آرم NATO کشف شد.

گاز اشک آور ترکیب شیمیایی است که با تحریک اعصاب قرنیه در چشم ها باعث ریزش اشک و درد می شود و در نزاع های خیابانی بسیار دیده می شود. اجازه فروش این تجهیزات فقط به پلیس پیشگیری نیروی انتظامی واگذار شده و هیچ ارگانی حق صدور مجوز آن را ندارد.