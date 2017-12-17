ارزیابی شرکت های اتوبوسرانی تا پایان۹۷/کاهش ۷درصدی حمل و نقل جاده

به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان در مراسم گرمیداشت هفته حمل و نقل در سالن همایش های رازی با بیان اینکه متاسفانه استفاده از حمل و نقل عمومی مسافری در جاده ها روند کاهشی دارد، گفت: سالی ۶ تا ۷ درصد کاهش مسافر داریم و تا آنجایی که خبر دارم در راه آهن شرایط مشابه وجود دارد. علت آن افزایش و تولید روزافزون خودرو است. سالی یک میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خودرو تولید می شود.

وی دلیل دیگر کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی جاده ای را ارزان بودن سوخت عنوان و اظهار کرد: این روند آثار منفی زیادی دارد که افزایش ترافیک و آلودگی شهرها و همچنین کاهش ایمنی و افزایش ترافیک بالای جاده ها بخشی از آثار آن است. ضمن اینکه روزانه صدها هزار خودرو از شهرهای حاشیه ای وارد کلان شهرها می شوند که می شود بخش زیادی از این سفرها را به ریل منتقل کرد.

رئیس سازمان راهداری تاکید کرد: باید سیاست دولت در این زمینه کاهش قیمت تمام شده خرید وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس) باشد که حذف تعرفه عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در این زمینه بسیار موثر است.

کشاورزیان افزود: قیمت یک اتوبوس در حال حاضر ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان است و حداکثر وام بانکی ۳۵۰ میلیون تومان؛ زیرا سیستم بانکی بیشتر از این مبلغ را نمی پذیرد یعنی خریدار ۴۰ درصد مبلغ یک اتوبوس را وام می‌گیرد و ۶۰ درصد باقی مانده آورده شخصی خودش است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هیچ سرمایه گذاری اینگونه نیست که آورده سرمایه گذار ۶۰ درصد باشد بلکه حداکثر ۲۰ درصد بوده و مابقی را سیستم بانکی تامین می کند. مجموعه این عوامل به همراه گرانی اتوبوس و ارزان بودن سوخت به کاهش حمل و نقل عمومی منجر شده است.

کشاورزیان ادامه داد: هر یک دستگاه اتوبوسی که در حمل و نقل عمومی جاده ای کنار گذاشته می شود ۱۲ خودروی سواری جای آن را می گیرد یعنی اگر قرار است ۳۵ لیتر سوخت برای ۱۰۰ کیلومتر مصرف کنیم باید ۱۰۰ لیتر سوخت بسوزانیم. بنابراین هر چقدر دولت در این زمینه یارانه بدهد در مقابل از محل صرفه جویی سوخت درآمد بیشتری داشته و آلودگی هوا کمتر می شود.

وی درباره کاهش تعداد شرکت های حمل و نقلی و اجرای طرح شبکه سیر همنام گفت: در حال حاضر بین هزار و ۶۰۰ تا ۷۰۰ شرکت حمل و نقل اتوبوسرانی داریم. قرار است این تعداد را در چند شرکت بزرگ ساماندهی و به عبارتی برندسازی کنیم. در کشورهای دیگر هم تعداد شرکت های مسافری به تعداد انگشتان یک یا دو دست است. ولی در سطح گسترده فعالیت دارند. ما نیز در ایران شبکه سیر همنام را راه اندازی کرده ایم که همه شرکت های فعال با یک یا چند نام فعالیت کرده و راننده نیز صرفا با یک شرکت حمل و نقلی همکاری دارد.

به گفته کشاورزیان نتیجه این اقدام امکان ارزیابی شرکت اتوبوسرانی، ناوگان، راننده، شعب و نمایندگی ها، خدمات سفر، فروش بلیت، میزان تاخیر، میزان تعجیل، نوع برخورد با مسافر و ... خواهد بود که در ارزیابی ها به عنوان ملاک و معیار تعیین می شود ضمن اینکه در حال انتخاب شرکت مشاور هستیم تا در پایان سال نخست اجرای این طرح ارزیابی از این شرکت ها را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در پایان سال آینده شرکت های اتوبوسرانی را درجه بندی خواهیم کرد و بر اساس آن به شرکت ها ستاره می دهیم. این ستاره ها ملاک تصمیم گیری درباره شرکت ها در جهت ارتقای خدمات خواهد بود.

وی درباره تمدید مجوز شرکت های مسافری نیز گفت: از ابتدای سال ۹۸ کلیه شرکت های مسافری باید مجوز جدید بگیرند که برای دریافت این پروانه باید شاخص ها را رعایت کرده باشند. همچنین شرکت هایی که قرار است در حمل و نقل بین المللی مسافر فعالیت کنند باید ناوگان ملکی و با یک ضریبی ناوگان تحت پوشش داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره حمل و نقل کالا گفت: آیین نامه جدید تاسیس شرکت حمل و نقل کالا طراحی و ابلاغ شد که به درخواست انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل به مدت شش ماه برای دریافت نظرات فعالان این صنف متوقف شد.

وی افزود: در این آیین نامه امکان ایجاد کنسرسیومی از شرکت های برای فعالیت در حوزه جابجایی بین المللی کالا وجود دارد همچنین امکان تاسیس شرکت های تعاونی به صورت مجموعه ای از شرکت های حمل و نقل کالا نیز ایجاد شده است. این شرکت های تعاونی باید برخی خدمات مانند بیمه را از تعاونی دریافت کنند، همچنین سود پایان سال را بر اساس خدماتی که ارائه داده اند و تعداد بارنامه ای که صادر کرده اند میان خود تقسیم کنند و تقسیم سود به صورت مساوی نخواهد بود.

رئیس سازمان راهداری تصریح کرد: تا به حال سه مجوز بازارگاه الکترونیکی (اپلیکیشن مدیریت حمل و نقل) صادر شده که وظیفه آن صرفا بازاریابی و معرفی راننده ها به شرکت های حمل و نقل است و خودشان اجازه صدور بارنامه ندارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مجتمع های بین راهی تاکید کرد: در گذشته برای دریافت مجوز این مجتمع ها چندین دستگاه مسئولیت داشتند اما اخیرا مقرر شده کسانی که بخواهند در محدوده صدمتری حریم جاده ها مجتمع رفاهی تاسیس کنند از ابتدا تا انتهای مجوز با سازمان راهداری است، به جز تغییر کاربری که کمیسیون ماده یک امور اراضی آن را صادر می کند.