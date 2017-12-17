برگزاری بخش جنبی دوازدهمین جشنواره «دوربین. نت» در شیراز

مسوول برگزاری دوازدهمین جشنواره «دوربیننت» در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: این بخش گشت شهری عکاسی از اماکن و نقاط تاریخی شهرستان‌ها از جمله شیراز، نمایش عکس‌های برتر جشنواره، نشست‌های تخصصی عکاسی، ارائه عکس (توضیح مجموعه عکس‌ها توسط عکاسان)، پخش فیلم‌های برتر جشنواره دوازدهم، نشست‌های آموزشی عکاسی برای عکاسان شهرستان را شامل می‌شود.

احسان رافتی افزود: برنامه‌ها از ٢٣ آذر در زنجان، ٢۴ آذر کاشان، ٢۵ و ٢۶ آذر اصفهان، ٢٧ آذر یزد، ٢٨ آذر شیراز، ٢٩ و ٣٠ آذر بوشهر از ساعت ١١ تا ٢١ طبق جدول برنامه‌ریزی اجرا خواهد شد.

وی یادآوری کرد: جشنواره دوازدهم توسط آژانس عکس خبری دوربین. نت، حمایت و همکاری فرهنگسرای سرو، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، بخش خصوصی و اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

رافتی با بیان اینکه شرکت در این برنامه‌ها برای عموم آزاد و رایگان است عنوان کرد: این جشنواره به دبیری محمد نوروزی با حضور داورانی از جمله ساتیار امامی، وحید سالمی مهدی قاسمی، مرتضی نیکوبذل و جاوید نیکپور برگزار شد.

مسئول برگزاری دوازدهمین جشنواره دوربین. نت در ادامه به برنامه های جنبی این رویداد عکاسانه در شیراز هم اشاره و اعلام کرد: سه شنبه ۲۸ آذرماه جاری برنامه ها با گشت شهری از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در بازار و بافت تاریخی شیراز آغاز می شود و در ادامه عکس های برتر جشنواره دوازدهم در ساعت ۱۶ به نمایش در می آید.

رافتی افزود: از ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷.۳۰ فاطیما حسینی در روز یادشده پیرامون عکاسی صحنه آرایی به سخنرانی می پردازد. این در حالیست که ادامه برنامه های بخش جنبی جشنواره دوربین. نت میزبان دو نفر از عکاسان خبری و مستند اجتماعی شیراز است.

وی از ارایه و سخنرانی امیر صادقیان پیرامون پروژه مستند «بخت سیاه هامون و هیرمند(سیستان)» خبر داد و افزود: پس از این برنامه که از ساعت ۱۷ و سی دقیقه آغاز می شود، امین برنجکار، عکاس خبرگزاری مهر درباره عکس هایی که از موضوع خشکسالی گرفته با عنوان «بوی عطر برنج با طعم خشکسالی» سخن خواهد گفت.

این در حالیست که به گفته رافتی در ادامه روز سه شنبه ۲۸ آذرماه جاری با وجود اینکه هنوز مکان برپایی برنامه ها مشخص نشده، فیلم «چله نشین» به کارگردانی امید میرزایی از ساعت ۱۸.۳۰ به نمایش در می آید. از سویی یک نشست آموزشی نیز برای ساعت ۱۹ تا ۲۰.۳۰ اعلام شده که متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

با این وجود، مسئول انجمن فیلم، عکس و پویانمایی استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر از اختصاص سالنی به این برنامه خبر داد و گفت: با توجه به فشردگی برنامه ها، سالن استاد بخشی زاده ساختمان شماره ۲ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به این رویداد اختصاص یافت.

این درحالیست که فروغ عدالت پور با توجه به اختصاص نگارخانه باغ ملی برای فعالیت های عکاسی اعلام کرد: فضای این نگارخانه مناسب برپایی چنین برنامه ای نیست، از این رو با توجه به مجهز بودن سالن استاد بخشی زاده به امکانات نمایش فیلم و عکس در فضایی فرهنگی و هنری مناسب دیده شد بخش جنبی دوازدهمین جشنواره دوربین. نت در این مکان برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین. نت که شامل بخش‌های مسابقه عکس برترسال، فیلم مستند و داستانی، نشست تازه‌های عکاسی و نرم افزار، سخنرانی الهام بخش، نشست‌های آموزشی عکاسی و تورهای عکاسی با موضوعات مختلف بود، از ۳ تا ۱۰ آذرماه ٩۶ به میزبانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.