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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

جهاد اسلامی:

فلسطینی‌ها پاسخ دندان شکنی به بازدید «پنس» از دیوار براق بدهند

فلسطینی‌ها پاسخ دندان شکنی به بازدید «پنس» از دیوار براق بدهند

یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به بازدید معاون ترامپ از دیوار بُراق خواستار واکنش کوبنده فلسطینی ها به آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «داوود شهاب» از رهبران جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: دیوار بُراق بخشی از مسجد الاقصی و یکی از مهمترین آثار اسلامی بیت المقدس است.

وی افزود: اینکه کاخ سفید اعلام کرده است که پنس معاون ترامپ از دیوار براق بازدید می کند نشانه دشمنی آمریکا و تلاشی دیگر برای تحریف تاریخ قدس است. همه فلسطینی ها، اعراب و مسلمانان باید به این سفر واکنش نشان دهند و با آن مخالفت کنند و بر هویت عربی و اسلامی بیت المقدس تاکید کنند.

شایان ذکر است که رسانه های صهیونیستی قبلا اعلام کرده بودند که از «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا، معمار شناسایی بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی یاد کرده و از سفر وی به سرزمین‌های اشغالی در هفته جاری خبر داده بودند.

کد مطلب 4174950

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