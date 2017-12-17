واکنش زاخارووا به اظهارات جانسون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به مقایسه روسیه با اسپارت توسط «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس، اظهار داشت که روسیه بر خلاف دولت های اروپایی، هیچگاه کشوری نظامی نبوده است.

زاخارووا گفت: این مقایسه نادرست است. حتی نه به این دلیل که روسیه بر خلاف کشورهای اروپایی نظامی نبوده است، بلکه اساس تناقضات بین آتن و اسپارتا، تفاوت در ساختارها بوده است. اینکه جانسون روسیه را یک کشور بسته و جنگجو مانند اسپارت و آتن خطاب کند مثل مقایسه آمریکا با اروپا است.

گفتنی است که پیش از این جانسون در مصاحبه ای آمریکا و غرب را مشابه آتن و روسیه را کشوری بسته، تند، نظامی و ضد دموکرات مانند اسپارت، خوانده بود.