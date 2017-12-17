وجود ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی دبیر اجرایی نظام صنفی استان خراسان جنوبی در جلسه هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان که در بشرویه برگزار شده بود بیان کرد: طبق قانون جهاد کشاورزی بایستی ناظر فعالیت های نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باشد.

وی با اشاره به جایگاه نظام صنفی نیز گفت: خدمات و حمایت ها از بهره برداران بخش کشاورزی و دامداری در صورت داشتن مجوز معتبر از نظام صنفی انجام می شود.

محمدی بیان کرد: در استان حدود ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی وجود دارد که نظام صنفی از بین همین بهره برداران به منظور پیگیری امور بخش کشاورزی و دامداری هستند.

دبیر اجرایی نظام صنفی خراسان جنوبی با بیان اینکه نظام صنفی دولتی نبوده و تنها از محل درآمد حق عضویت ها اداره می شوند گفت: باتوجه به تعداد بالای بهره برداران بخش کشاورزی در استان، نظام صنفی بزرگترین تشکل بخش غیر دولتی می باشد.

وی تاکید کرد: ارائه هرگونه خدمات به بهره برداران بخش کشاورزی منوط به داشتن مجوز از نظام صنفی می باشد.

محمدی اظهار داشت: طبق اساسنامه حتما بایستی فعالیت بهره برداران در حوزه کشاورزی از طریق جهاد کشاورزی برای نظام صنفی تایید شود.

دبیر اجرایی نظام صنفی استان خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر راننده تراکتورها نیز می توانند به عضویت نظام صنفی درآیند.

وی همچنین از صدور پروانه های متعدد برای فعالیت های مختلف یک فرد در حوزه کشاورزی توسط نظام صنفی خبرداد.

محمدی بیان کرد: به دنبال یکسان سازی تعرفه های صدور پروانه توسط نظام صنفی در تمامی شهرستان ها هستیم.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه بحث بیمه کشاورزان از اهمیت بسیاری برخوردار است افزود: طبق قانون پیگیر برقراری بیمه کشاورزان نیز هستیم که امیدواریم این موضوع به زودی حل شود.

وی اظهار داشت: در بخش کشاورزی کسانی که پرونده نداشته اما تمایل به فعالیت در این زمینه را دارند به منظور اخذ تسهیلات می توانند با مراجعه به نظام صنفی پس از گرفتن نامه تشکیل پرونده به استناد همان نامه تسهیلات را دریافت کرده و سپس برای تکمیل مراحل اخذ پرونده خود در نظام صنفی اقدام کنند.

محمدی گفت: بنا به قانون در سال ۹۶ استثنائات پرداخت عوارض برق از چاه های کشاورزی برداشته شد و امسال نیز این قانون قابل لغو نیست لذا پیگیر هستیم که این امر در سال ۹۷ همانند سال ۹۵ محقق شده و چاه های کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف شوند.