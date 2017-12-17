تلاش اسرائیل برای ایجاد دولتی کوچک در جنوب دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «محمد عیسی» کارشناس نظامی سوری اعلام کرد که تروریست هایی که در ریف جنوبی دمشق مستقر شده اند خط فاصلی بین نیروهای ارتش سوریه و نیروهای رژیم صهیونیستی به شمار می روند.

وی تأکید کرد که نیروهای رژیم اشغالگر قدس در چند سال گذشته به عمد از این تروریست ها حمایت کرده است تا یک دولت کوچک در حد فاصل سوریه با سرزمین های اشغالی ایجاد کند و افزود: به دست گرفتن کنترل ریف جنوبی دمشق به وسیله ارتش سوریه برای اسرائیلی ها خیلی مهم بوده است زیرا این رژیم می خواست تا دولت سوریه را از حد فاصل منطقه جولان اشغالی دور کرده و امکان مقابله ارتش سوریه با رژیم اسرائیل را در این منطقه کاهش دهد.

«ترکی الحسن» ژنرال بازنشسته ارتش سوریه هم ضمن تأیید این مسأله گفت درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و تروریست ها در جنوب دمشق تا زمانی که داعش از بین برود ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد که بازگرداندن تعادل در میدان نظامی عامل اساسی در حرکت به سوی حل سیاسی پرونده سوریه به شمار می رود زیرا پیروزی های ارتش سوریه و نیروهای مقاومت بوده که منجر به ایجاد تفاهم هایی در زمینه سیاسی هم شده است.

وی افزود تنها یک ماه بعد از مشارکت روسیه در جنگ علیه تروریسم در سوریه نشست های وین برگزار شد و بعد از دو ماه قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت به تصویب رسید و افزود: نبردهای میدانی ارتش سوریه روند سیاسی جدیدی به نام آستانه هم ایجاد کرد که ناشی از پیشروی های ارتش سوریه در میدان نبرد است.