  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۱

فرمانده انتظامی استان مرکزی خبرداد؛

توقیف محموله کالای قاچاق در دلیجان/ سارق حرفه‌ای در خمین دستگیرشد

توقیف محموله کالای قاچاق در دلیجان/ سارق حرفه‌ای در خمین دستگیرشد

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از شناسایی و توقیف یک محموله کالای قاچاق در شهرستان دلیجان و همچنین دستگیری سارق حرفه ای در خمین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: در عملیات روز گذشته ماموران پلیس در شهرستان دلیجان یک محموله قاچاق حاوی حدود ۲۶ هزار عدد فیلتر هوای خودرو از یک دستگاه خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: برمبنای بررسی های انجام گرفته، ارزش محموله توقیفی در حدود چهار میلیارد ریال برآورد شده است.

عزیزی خاطرنشان ساخت: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی تحویل داده شد.

سارق حرفه‌ای مغازه‌های شهر خمین دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: همچنین در عملیات پلیس شهرستان خمین، سارقی که اقدام به سرقت از مغازه های این شهرستان می کرد، شناسایی و دستگیر شد.

عزیزی بیان کرد: این فرد در اعترافات خود به ۹ فقره سرقت از کسبه در خمین اعتراف کرد که اموال کشف شده از وی به مالباختگان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: متهم پس از تشکیل پرونده برای برخورد قانونی به مقام قضایی سپرده شد.

کد مطلب 4174960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها