به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: در عملیات روز گذشته ماموران پلیس در شهرستان دلیجان یک محموله قاچاق حاوی حدود ۲۶ هزار عدد فیلتر هوای خودرو از یک دستگاه خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: برمبنای بررسی های انجام گرفته، ارزش محموله توقیفی در حدود چهار میلیارد ریال برآورد شده است.

عزیزی خاطرنشان ساخت: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی تحویل داده شد.

سارق حرفه‌ای مغازه‌های شهر خمین دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: همچنین در عملیات پلیس شهرستان خمین، سارقی که اقدام به سرقت از مغازه های این شهرستان می کرد، شناسایی و دستگیر شد.

عزیزی بیان کرد: این فرد در اعترافات خود به ۹ فقره سرقت از کسبه در خمین اعتراف کرد که اموال کشف شده از وی به مالباختگان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: متهم پس از تشکیل پرونده برای برخورد قانونی به مقام قضایی سپرده شد.