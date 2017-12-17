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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۱

فرماندار قصرشیرین:

کانکس به زلزله زدگان قصرشیرین تعلق نمی‌گیرد

کانکس به زلزله زدگان قصرشیرین تعلق نمی‌گیرد

کرمانشاه- فرماندار قصرشیرین گفت: در قصرشیرین به کسی کانکس نمی‌دهیم قرار شد ۵ میلیون تومان ودیعه مسکن را می‌دهیم و مردم هم راضی می شوند و کمک می‌کنند که کارشان سریعتر انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز اکبری در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان سرپل ذهاب اظهار داشت:عنایتی صورت بگیرد تا کسانیکه می‌خواهند تا شب عید مسکن خود را برپا کنند تشویقی به آنها اعطا شود.

اکبری با اشاره به اینکه ۱۲۰۰ واحد تخریبی در سطح شهرستان قصرشیرین داریم افزود: ۳۸۰۰ واحد نیز تعمیری هستند.

فرماندار قصرشیرین خواستار تعیین تکلیف مساجد از سوی اوقاف و امور خیریه شد و گفت: ۲۶ باب مساجد در سطح شهرستان داریم که باید تعیین تکلیف شوند، مساجد تخریب زیادی دیدند.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۵۰ میلیارد تومان یکی از خدمات دولت به استان کرمانشاه است، گفت: در شهر قصرشیرین به کسی کانکس نمی‌دهیم قرار شد همان ۵ میلیون تومان ودیعه مسکن را بدهیم مردم هم به همین راضی می شوند و کمک میکنند که کارشان سریعتر انجام شود اما در بحث مستاجران گرفتاریم و ضعیف ترین قشر مستاجران هستند.

کد مطلب 4174962

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