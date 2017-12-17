توانمندی و خلاقیت معلولان کانون توانا در قزوین ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی عصر یکشنبه با حضور در کانون توانا با فعالان معلولی که در کارآفرینی و ایجاد اشتغال و ارائه طرح های نوین توانمندی های خود را به منصه ظهور گذاشته اند دیدار و گفتگو کرد.

زاهدی در این نشست که در فضایی ساده و صمیمی در کنار معلولان برگزار شد اظهارداشت: همه ما انسانها محدودیت و معلولیت هایی داریم که یا پنهان است و یا ما از آن بی خبریم اما معلولیت شما آشکار است.

وی بیان کرد:باید بپذیریم تنها نیازها و محدودیت ها موجب خلاقیت و ابتکار و بروز طرح های جدید شده است و اگر بشر محدودیت نداشت شاید بسیاری از اختراعات و ابتکارات رخ نمی داد و این تحول را در جهان شاهد نبودیم.

استاندار یادآورشد: محدودیت هرگز ناتوانی نیست و کانون توانا با مدیری هوشمند و با انگیزه توانسته نشان دهد در فکر و ایده از بسیاری از انسانهای به ظاهر سالم توانمند تر و قویتر هستند.

زاهدی یادآورشد: هرگاه در میان شما معلولان حاضر می شوم از انگیزه و روحیه شما مسرور شده و من نیز انگیزه بیشتری پیدا می کنم و باید بر این خودباوری ببالید و همچنان در مسیری که انتخاب کرده اید با استواری گام بردارید.

وی از موفقیتهای کانون توانا در عرصه های اقتصادی و ورزشی ابراز خرسندی کرد و یادآورشد: در استان قزوین آمادگی داریم درحد توان و امکانات خود به نیازهای شما پاسخ داده و مشکلاتتان را حل کنیم.

دراین مراسم که علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان، علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان، مرادیان مدیرکل امور بانوان استانداری، میقانی رئیس دفتر استاندار و علیرضایی مدیر روابط عمومی استانداری نیز حضور داشت از محمدرضا رجبی قهرمان مسابقات وزنه برداری مسابقات پارآسیایی 2017 امارات متحده که صاحب مدال طلال شده بود تجلیل شد.