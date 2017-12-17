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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴

استاندار قزوین:

توانمندی و خلاقیت معلولان کانون توانا در قزوین ستودنی است

توانمندی و خلاقیت معلولان کانون توانا در قزوین ستودنی است

قزوین- استاندار قزوین گفت: خلاقیت، توانمندی، انگیزه و روحیه مثال زدنی معلولان کانون توانا ستودنی است و الگویی برای همه افراد است تا نشان دهند معلولیت هرگز مانعی برای موفقیت نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی عصر یکشنبه با حضور در کانون توانا با فعالان معلولی که در کارآفرینی و ایجاد اشتغال و ارائه طرح های نوین توانمندی های خود را به منصه ظهور گذاشته اند دیدار و گفتگو کرد.

زاهدی در این نشست که در فضایی ساده و صمیمی در کنار معلولان برگزار شد اظهارداشت: همه ما انسانها محدودیت و معلولیت هایی داریم که یا پنهان است و یا ما از آن بی خبریم اما معلولیت شما آشکار است.

وی بیان کرد:باید بپذیریم تنها نیازها و محدودیت ها موجب خلاقیت و ابتکار و بروز طرح های جدید شده است و اگر بشر محدودیت نداشت شاید بسیاری از اختراعات و ابتکارات رخ نمی داد و این تحول را در جهان شاهد نبودیم.

استاندار یادآورشد: محدودیت هرگز ناتوانی نیست و کانون توانا با مدیری هوشمند و با انگیزه توانسته نشان دهد در فکر و ایده از بسیاری از انسانهای به ظاهر سالم توانمند تر و قویتر هستند.

زاهدی یادآورشد: هرگاه در میان شما معلولان حاضر می شوم از انگیزه و روحیه شما مسرور شده و من نیز انگیزه بیشتری پیدا می کنم و باید بر این خودباوری ببالید و همچنان در مسیری که انتخاب کرده اید با استواری گام بردارید.

وی از موفقیتهای کانون توانا در عرصه های اقتصادی و ورزشی ابراز خرسندی کرد و یادآورشد: در استان قزوین آمادگی داریم درحد توان و امکانات خود به نیازهای شما پاسخ داده و مشکلاتتان را حل کنیم.

دراین مراسم که علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان، علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان، مرادیان مدیرکل امور بانوان استانداری، میقانی رئیس دفتر استاندار و علیرضایی مدیر روابط عمومی استانداری نیز حضور داشت از محمدرضا رجبی قهرمان مسابقات وزنه برداری مسابقات پارآسیایی 2017 امارات متحده که صاحب مدال طلال شده بود تجلیل شد.

کد مطلب 4174972

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