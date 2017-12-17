«المصری» شرایطی که حریری در ریاض داشت را تجربه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «صالح العرموطی» نماینده پارلمان اردن اعلام کرد: هر اظهار نظری که از سوی صبیح المصری میلیاردر فلسطینی بیان شود در حالی که وی تحت بازداشت به سر می برد، قابل اعتماد نیست.

وی افزود: دلیلی برای حضور بیشتر وی در ریاض در حالی که کارهایش به پایان رسیده است نیست و اگر وی بازداشت نبود حتما به امان باز می گشت.

العرموطی تاکید کرد: روند وقایع نشان دهنده این است که صبیح المصری فعلا در ریاض تحت بازداشت است و هر اظهار نظری از وی در شرایط کنونی قابل اعتماد نیست.

این نماینده پارلمان اردن گفت: مواضع المصری کاملا مطابق با مواضع سعد حریری نخست وزیر لبنان هنگامی که در ریاض بود، است و این تاکیدی بر تحت بازداشت بودن المصری در ریاض است. المصری کارهایش تمام شده و در حال بازگشت به امان بود زیرا وی قرار ملاقات با شخصیت های اقتصادی بارز را داشت اما به ناگاه از این قرار عذرخواهی می کند. در حالی که وی کارهایش در ریاض تمام شده بود پس چه نیازی به ماندن برای چند روز دیگر داشت؟

شایان ذکر است که صبیح المصری که تابعیت اردنی و فلسطینی نیز دارد، امروز از عربستان اعلام کرده بود که آزاد است و پس از انجام نشست های کاری به اردن باز می گردد.