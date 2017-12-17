واشنگتن و مسکو در حال همکاری با یکدیگر در سوریه و کره شمالی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی انجام سومین مکالمه تلفنی روسای جمهور روسیه و آمریکا بر سر موضوع کره شمالی، سفیر واشنگتن در مسکو از احتمال بهبود در روابط دو کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، «جان هانتزمن» با انتشار پیامی ویدئویی از خود که در صفحه توئیتر سفارت آمریکا در مسکو منتشر شده است، گفت: من فکر می کنم باید انتظار بهبود در روابط میان آمریکا و روسیه را داشته باشیم. چراکه مردم آمریکا این انتظار را دارند و مطالبه کرده اند. و مردم روسیه نیز به دنبال چنین چیزی هستند.

وی افزود: آمریکایی ها و روس ها باید قادر به یافتن راه حلی جهانی برای مشکلات باشند.

سفیر واشنگتن در روسیه همچنین از همکاری مشترک دو کشور روسیه و آمریکا در زمینه امنیتی و در قالب پرونده کشورهای سوریه و کره شمالی خبر داد و همچنین ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند به راه حلی مشترک در خصوص مساله اوکراین نیز دست یابند.