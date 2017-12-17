به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان سرپل ذهاب اظهار داشت: در اثر زلزله اخیر، تعداد ۹۰۰۰ واحد دامداری سنتی تخریب شد، ۳۰ هزار دام سبک و ۱۰۰۰ راس دام سنگین نیز تلف شدند.

وی بیان کرد: در پی زلزله اخیر استان کرمانشاه سه و نیم میلیون قطعه ماهی یا تلف شدند یا رها شدند، ۱۰۰۰ کُلنی زنبور عسل و ۲۷۱ دستگاه تراکتور تخریب شد.

شهبازی مجموع خسارت وارده به بخش کشاورزی را ۵۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تامین علوفه به میزان ۲۰۰۰ تن انجام شد و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات لحاظ گردید، بابت دامهای تلف شده

۲۱ میلیارد لحاظ شد که حدود ۱۲ میلیارد آن پرداخت شد.

نماینده نوسازی مدارس در این جلسه اظهار داشت: تاکنون تعداد ۱۹۲ کانکس آموزشی در مناطق زلزله زده نصب شده است، برای ساخت ۶۵ مدرسه با ۲۸۵ کلاس درس ،با خیرین تفاهم نامه امضا شده است.

وی گفت: ۴۰ میلیارد تومان تفاهم نامه با خیرین امضا شده است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز ۱۶ مدرسه با ۲۲۵ کلاس درس در مناطق زلزله زده می سازد.

نماینده آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب در این جلسه گفت: تا قبل از وقوع زلزله در اداره آموزش و پرورش سرپل ذهاب ۱۷ هزار نفر دانش آموز با ۷۳۸ کلاس آموزشی و ۲۲۱ فضای آموزشی داشتیم و بعد از زلزله، این ۷۳۸ کلاس قابلیت‌های خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: مشکل اساسی این است که دانش آموزان حاضر به حضور در کلاس نیستند، مشکل فضای آموزشی نیز داریم و نیاز به کانکس داریم، تعدادی از دانش آموزان در چادرهای نامناسب با ۳۵ نفر حضور دارند در حالیکه ظرفیت ۱۲ نفر را دارد، کانکس ها دردی را درمان نمیکند و ابعاد آنها کوچک است.