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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۴

در شورای مدیریت بحران سرپل‌ذهاب مطرح شد:

ستاد اجرایی حضرت امام (ره) ۱۶ مدرسه در مناطق زلزله زده می‌سازد

ستاد اجرایی حضرت امام (ره) ۱۶ مدرسه در مناطق زلزله زده می‌سازد

کرمانشاه- شورای هماهنگی مدیریت بحران با حضور مدیران در شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان سرپل ذهاب اظهار داشت: در اثر زلزله اخیر، تعداد ۹۰۰۰ واحد دامداری سنتی تخریب شد، ۳۰ هزار دام سبک و ۱۰۰۰ راس دام سنگین نیز تلف شدند.

وی بیان کرد: در پی زلزله اخیر استان کرمانشاه سه و نیم میلیون قطعه ماهی یا تلف شدند یا رها شدند، ۱۰۰۰ کُلنی زنبور عسل و ۲۷۱ دستگاه تراکتور تخریب شد.

شهبازی مجموع خسارت وارده به بخش کشاورزی را ۵۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تامین علوفه به میزان ۲۰۰۰ تن انجام شد و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات لحاظ گردید، بابت دامهای تلف شده

۲۱ میلیارد لحاظ شد که حدود ۱۲ میلیارد آن پرداخت شد.

نماینده نوسازی مدارس در این جلسه اظهار داشت: تاکنون تعداد ۱۹۲ کانکس آموزشی در مناطق زلزله زده نصب شده است، برای ساخت ۶۵ مدرسه با ۲۸۵ کلاس درس ،با خیرین تفاهم نامه امضا شده است.

وی گفت: ۴۰ میلیارد تومان تفاهم نامه با خیرین امضا شده است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز ۱۶ مدرسه با ۲۲۵ کلاس درس در مناطق زلزله زده می سازد.

نماینده آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب در این جلسه گفت: تا قبل از وقوع زلزله در اداره آموزش و پرورش سرپل ذهاب ۱۷ هزار نفر دانش آموز با ۷۳۸ کلاس آموزشی و ۲۲۱ فضای آموزشی داشتیم و بعد از زلزله، این ۷۳۸ کلاس قابلیت‌های خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: مشکل اساسی این است که دانش آموزان حاضر به حضور در کلاس نیستند، مشکل فضای آموزشی نیز داریم و نیاز به کانکس داریم، تعدادی از دانش آموزان در چادرهای نامناسب با ۳۵ نفر حضور دارند در حالیکه ظرفیت ۱۲ نفر را دارد، کانکس ها دردی را درمان نمیکند و ابعاد آنها کوچک است.

کد مطلب 4174982

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