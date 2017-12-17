اجازه زمین خواری در شهر آبیک را نخواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آگشته شهردار آبیک در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان آبیک که روز یکشنبه در سالن جلسات شهرداری آبیک برگزار شد، با تأکید بر اینکه شهر آبیک نیازمند یک نگاه ویژه است، اظهارداشت: کارخانه سیمان امروز باید برای جلوگیری از آلودگی نسبت به نصب تجهیزات فیلترینگ اقدام کند که اجرای آن نیازمند برخورد قاطع و جدی است.

وی با اشاره به نقش محیط زیست در جلوگیری از بروز آلوگی در شهر آبیک افزود: محیط زیست باید در موضوع آلوده شدن شهر توسط کارخانه سیمان حساسیت بیشتری نشان دهد و وارد میدان شود.

آگشته بیان کرد: به نظر می رسد امروز احتمام ویژه ای در این زمینه مشاهده نمی‌شود؛ گویی اینکه جان مردم آبیک برای آنها مهم نیست.

شهردار آبیک با بیان اینکه مجموع عوارض آلایندگی که امسال به شهرداری آبیک پرداخت شده فقط ۶۵ هزار تومان است، خاطرنشان کرد: شهر آبیک از سمت دیگر با نیروگاه شهید رجایی و از سمتی نیز با ریزگردهای دشت الله آباد مواجه است.



وی افزود: شهر آبیک به عنوان اولین شهر استان قزوین به نوعی دروازه استان قزوین محسوب می‌شود اما مورد بی توجهی قرار دارد.

آگشته با اشاره به وضعیت جمعیتی شهرستان اظهارداشت: در آبیک با جمعیت حدود یک ‌صد هزار نفری روبرو هستیم و عمده فعالیت مردم آبیک در بخش دامداری و صنعتی است لذا این الودگی یک تهدید است که باید برطرف شود.

وی تصریح کرد: آبیک به لحاظ زیرساخت و منابع اقتصادی و مالی دچار مشکلات است و امروز وقتی این شهر را با شهرهای دیگر مقایسه می‌کنیم می‌بینیم این شهر دارای نقاط ضعف فراوانی است.

شهردار آبیک با اشاره به نقش ارزش افزوده در تامین منابع مالی شهرداری اظهارداشت: منابع درآمدی شهرداری‌ها به علت وضعیت مالی کشور تنها به منبع ارزش افزوده خلاصه شده است.

وی باتأکید بر اینکه عوارض محلی هم به شدت کاهش یافته افزود: با توجه به سیاست‌های دولتی آن روزی که قانون ارزش افزوده تصویب شد قرار بود ۵۰ درصد به شهرداری‌ها پرداخت شود که امروز می‌بینیم این میزان به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده که این میزان در شهر آبیک نزدیک به ۷ میلیارد تومان است.

آگشته یادآورشد: امروز شهرداری آبیک بدهی نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان را از دوره‌های قبل به ارث برده و این امر بخش زیادی از بودجه شهرداری در سال آینده را پیشاپیش مصرف می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته از سوی شهرداری آبیک طی دو ماه گذشته اظهارداشت: اولین گام تغییرات ساختاری سازمان داخلی شهرداری بود که قسمت اعظمی از آن انجام شده و در حوزه فضای سبز تفریحی و ورزشی طرح‌هایی تهیه شده که در حوزه توسعه عدالت محور صورت می‌گیرد.

شهردار آبیک اضافه کرد: در محله فردوس و خرم چیزی به نام فضای سبز نداریم و در حالی که هر چیزی باید در جای خودش باشد و هر محله‌ای نیازمند فضای سبز و زیرساخت مناسب است در این زمینه نیز مشکلات جدی داریم که باید جبران شود.

آگشته بیان کرد: ما در یک دوره ۵ ساله به شهری با زیرساخت‌های مناسب با منابع مالی مناسب دست خواهیم یافت که تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

وی اضافه کرد: پارک بانوان در چند هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد تا بانوان فضای مناسبی برای تفریح داشته باشند و یک بوستان هم به عنوان یک مجتمع تفریحی و گردشگری در فضای تقریبی ۷ هکتار در محدوده ۲۲ بهمن کلنگ زنی خواهد شد که در نزدیکی پارک بانوان است.

آگشته با گلایه از همکاری نکردن برخی ادارات در انجام پروژه‌های شهری گفت: علت توقف پروژه میدان در ورودی اتوبان عبور یک لوله گاز است که تا امروز جهت انتقال این لوله منتظر مجوز شرکت گاز هستیم.

وی افزود: احداث پارک در شهرک خرم، طرح مطالعاتی آرامستان آبیک، ساماندهی فروشنده‌های دوره ‌گرد، پیگیری شهر هوشمند هم به لحاظ پارکبان و استفاده از اینترنت همراه در پارک‌ها، جاده سلامت و اتصال آن به شهر از جمله طرح‌های در دست اقدام شهرداری آبیک است.

شهردار آبیک یادآورشد:درحوزه حمل و نقل پایانه مسافربری به سمت قزوین، قشلاق و کرج در دست احداث است و ساماندهی و اصلاح فضای سبز، طراحی کانال‌ها و حریم‌های کابل برق، اصلاح هندسی تقاطع‌ها از دیگر طرح‌هایی است که اجرا خو. اهیم کرد.

آگشته به اهمیت جذب سرمایه‌گذار در اجرای طرح‌های بلندمدت اشاره کرد و گفت: احداث پارک ۸۸ هکتاری در حال پیگیری است و همچنین پل روگذر و زیرگذر با مذاکره با اداره راه و شهرسازی در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه آبیک باید به شهری امن برای زندگی مردم تبدیل شود، گفت: مهم‌ترین عامل کمک به رشد شهر باور به توسعه و رشد آن است و امروز باید با کمک رسانه ها این باور را به همگان منتقل کنیم و تلاش کنیم تا این شهر را به یک الگو تبدیل کنیم.

آگشته تصریح کرد: بدهی شهرداری آبیک تاکنون به ۱۲ میلیارد تومان رسیده که بیشتر مربوط به پیمانکاران آسفالت است.

آگشته در خصوص جلوگیری از زمین خواری هم گفت: تا روزی که در شهر هستم اجازه زمین‌خواری را به کسی نخواهم داد.

وی نبود شفافیت را موجب فساد دانست و گفت: اولین راهکار برای مقابله با فساد داشتن شفافیت و برخورد قضایی با تمامی افراد متخلف است تا محیطی امن و سالم برای خدمت رسانی شکل بگیرد.

شهردار آبیک با اشاره به آبیاری فضای سبز شهری با آب شرب، اظهارداشت: پیگیر هستیم تا بزودی یک حلقه چاه به شهرداری آبیک واگذار شود تا بتوانیم مشکل ابیاری فضای سبز را رفع کنیم.