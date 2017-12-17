اختیارات نظام صنفی کشاورزی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سرچاهی عصر یکشنبه در جلسه هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان که در بشرویه برگزار شده بود، گفت: امید است از طریق نظام صنفی بتوانیم گام موثری در راستای رفع مشکلات کشاورزی و دامداری برداریم.

وی بیان کرد: شهرستان بشرویه با داشتن ۳۲ هزار هکتار اراضی سطح کشاورزی که شامل باغات، زمین های زراعی و... می شود در بحث تولید محصولاتی چون پنبه و پسته و نیز خاکشیر و خربزه حرف اول را در سطح استان می زند.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بشرویه افزود: در زمینه تولید شیر نیز بشرویه رتبه سوم استان را دارد و روزانه ۲۶ تن شیر در بشرویه تولید می شود.

سرچاهی اظهار داشت: در خصوص پرورش شتر شهرستان بشرویه دارای سابقه ای درخشان است و در گذشته بیش از ۷ تا ۸ هزار نفر شتر در شهرستان داشته ایم و امروز نیز به دنبال آن هستیم که با تاسیس و راه اندازی مجتمع شترداری جمعیت شتر شهرستان را به میزان گذشته افزایش دهیم.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با بیان اینکه بحث شتر یک اقدام موثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ست گفت: طرح رونق اقتصادی شتر را در قالب یک کارگاه آموزشی سه روزه از ۵ تا ۷ اسفندماه به مناسبت روز مهندس در بشرویه برگزار کرده و فعالان در عرصه شترداری شرق کشور در این همایش حضور پیدا خواهند کرد.

وی در ادامه خواستار تفویض اختیار هرچه بیشتر به نظام صنفی شد و افزود: در صورت داشتن اختیارات بیشتر نظام صنفی کشاورزان اکثر فعالیت خود را توسط این بخش غیردولتی پیش برده و برای اخذ مجوز و یا سایر اقدامات دچار بروکراسی اداری نمی شوند.

سرچاهی اظهار داشت: امید است تا در صورت امکان تراکتورداران نیز زیر چتر حمایتی نظام صنفی قرار گیرند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه همچنین خواستار یکسان سازی تعرفه های صدور مجوز نظام صنفی در کل استان شد.

وی با بیان اینکه نظام صنفی در بشرویه زمینی را جهت احداث ساختمان جدید خریداری کرده است افزود: امید است به منظور کمک به احداث ساختمان جدید نظام صنفی در بشرویه در صورت امکان اعتبار از کمیته برنامه ریزی در نظر گرفته شود یا سهم استان از محل درآمدهای صدور پروانه کاهش یافته تا نظام صنفی بتواند از مبلغ باقی مانده ساختمان جدید خود را احداث نماید.

سرچاهی همچنین خواستار پرداخت تسهیلات برای ماشین های سنگین و نیز اقدامات بخش خاک شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه اظهار داشت: متاسفانه بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی انجام نمی شود که این امر نارضایتی آنان را به دنبال داشته است.