دومین نماینده ایران هم حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دوره از رقابتها که با حضور ۲۱۴ جودوکار از ۴۱ کشور به میزبانی روسیه در در سن پترزبورگ جریان دارد، سعید ملایی با دو پیروزی و دو شکست از دور مسابقات کنار رفت تا پرونده تیم دو نفره ایران در این مسابقات با ۳ شکست و دو پیروزی بسته شود.

سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم در مبارزه نخست «دومنیک ریسل» از آلمان را از پیش رو برداشت و در ادامه «سانتوس» از برزیل را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله و در پیکار با «لاپیناگوف» از روسیه بازنده شد و به دیدار رده بندی رفت و در این دیدار نیز نتیجه را به «خوباتسف» دیگر جودوکار روسیه واگذار کرد و موفق به کسب مدال نشد.

تیم ملی ایران با دو نماینده در این رقابتها شرکت کرد که روز گذشته محمدمحمدی بریمانلو در همان دور نخست وزن ۷۳- کیلوگرم و در پیکار با «آرتور مارگلدیون» از کانادا بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت.

این دوره از مسابقات آخرین تورنمنت بین المللی جودو در سال ۲۰۱۷ است.