به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در شورای اداری استان گلستان که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد، اظهار کرد: برخی از مدیران استان گلستان بدون هماهنگی با استاندار حتی به سفرهای خارج از کشور می‌روند و در مواقع بحرانی و خطر در دسترس نیستند.

وی افزود: گلستان به عنوان یک استان حادثه خیز است و برای نمونه در دو ماه گذشته ۲۲ مورد آتش سوزی در جنگل‌ها رخ داده که در برخی از این اتفاقات قادر به پیدا کردن مدیران مربوطه نشدیم.

هاشمی تصریح کرد: علاوه بر مانع تراشی ها در استان گلستان مناسفانه تا کنون از سرمایه گذاری مردم به درستی استفاده نشده و این ظرفیت نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: رفع این غقب ماندگی‌ها نیاز جدی گلستان در مسیر توسعه است و باید در کنار تلاش بیشتر مسئولان و حمایت دولت به زمینه سازی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی توجه کنیم.

استاندار گلستان با اشاره به بودجه پیشنهادی سال ۹۷ گفت: در این بودجه از اعتبارات استانی کاسته شده اما استان گلستان به واسطه کمبودها و محرومیت‌های تاریخی باید راهکارهای جدیدی برای افزایش اعتبارات و بودجه پیدا کند.

هاشمی افزود: برخی از مدیران استان با ارائه پیشنهادات جدید به مسئولان بالادستی موفق به افزایش اعتبارات دستگاه خود شدند اما برخی دیگر هم فقط به ارسال چند نامه اکتفا کردند و توفیقی نصیب استان نشد.

وی به اعتبار هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغال آفرینی در روستاها اشاره و خاطرنشان کرد: جذب به موقع این بودجه‌ها بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از بیکاری استان را کاهش داده و گلستان را با ۴۷ درصد جمعیت روستایی در مسیر توسعه پایدار قرار می‌دهد.