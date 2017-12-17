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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۸

استاندار گلستان:

برخی مدیران گلستان بدون هماهنگی به سفرهای خارجی می‌روند

برخی مدیران گلستان بدون هماهنگی به سفرهای خارجی می‌روند

گرگان – استاندار گلستان گفت: برخی مدیران استان گلستان بدون هماهنگی با استاندار به سفرهای خارج از کشور می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در شورای اداری استان گلستان که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد، اظهار کرد: برخی از مدیران استان گلستان بدون هماهنگی با استاندار حتی به سفرهای خارج از کشور می‌روند و در مواقع بحرانی و خطر در دسترس نیستند.

وی افزود: گلستان به عنوان یک استان حادثه خیز است و برای نمونه در دو ماه گذشته ۲۲ مورد آتش سوزی در جنگل‌ها رخ داده که در برخی از این اتفاقات قادر به پیدا کردن مدیران مربوطه نشدیم.

هاشمی تصریح کرد: علاوه بر مانع تراشی ها در استان گلستان مناسفانه تا کنون از سرمایه گذاری مردم به درستی استفاده نشده و این ظرفیت نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: رفع این غقب ماندگی‌ها نیاز جدی گلستان در مسیر توسعه است و باید در کنار تلاش بیشتر مسئولان و حمایت دولت به زمینه سازی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی توجه کنیم.

استاندار گلستان با اشاره به بودجه پیشنهادی سال ۹۷ گفت: در این بودجه از اعتبارات استانی کاسته شده اما استان گلستان به واسطه کمبودها و محرومیت‌های تاریخی باید راهکارهای جدیدی برای افزایش اعتبارات و بودجه پیدا کند.

هاشمی افزود: برخی از مدیران استان با ارائه پیشنهادات جدید به مسئولان بالادستی موفق به افزایش اعتبارات دستگاه خود شدند اما برخی دیگر هم فقط به ارسال چند نامه اکتفا کردند و توفیقی نصیب استان نشد.

وی به اعتبار هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغال آفرینی در روستاها اشاره و خاطرنشان کرد: جذب به موقع این بودجه‌ها بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از بیکاری استان را کاهش داده و گلستان را با ۴۷ درصد جمعیت روستایی در مسیر توسعه پایدار قرار می‌دهد.

کد مطلب 4175009

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