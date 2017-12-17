به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی، شامگاه یکشنبه، در دهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران اظهار کرد: مهم‌ترین فلسفه وجودی حوزه علمی شهرسازی، حفاظت از منفعت عمومی در شهرها است که حفظ منفعت عمومی در آن برجسته شود.

وی با بیان اینکه شهرسازی کشور ما با منفعت فردی برخی از سودجویان مواجه شده است، گفت: زندگی شهرنشینی مردم کشور ما با بی‌نظمی و بی‌کیفیتی مواجه شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای رعایت فرایند شهرسازی نیاز است به مدیریت محصولات شهرسازی که همان طرح‌های توسعه شهری هستند، بپردازیم، گفت: محصولات شهرسازی باید توسط حکومت‌ها مورد حفاظت قرار گیرند.

طاهرخانی تصریح کرد: در کشور ما سوداگران به دنبال منافع خود هستند که این امر سبب ایجاد نابسامانی گسترده در شهرها شده است.

وی با بیان اینکه تراکم‌ها و تغییر کاربری‌ها موجب تحمیل هزینه به شهرداری‌ها است، گفت: استفاده بی‌رویه از خودروهای شخصی موجب تحمیل هزینه بیهوده به شهرداری‌ها می‌شود، چرا که شهرداری‌ها مجبور به ایجاد زیرساخت مناسب جهت عبور و مرور می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید به اینکه نظام درآمدی شهرداری‌ها باید اصلاح شوند، اظهار کرد: نهادهای مدنی و حرفه‌ای باید کسانی را به قدرت برسانند که ارزش واقعی شهر را بدانند.

طاهرخانی با اعلام اینکه فشار افکار عمومی و مسئولی‌ پذیری شهروندان، نهادهای شهر را مجبور به الزاماتی می‌کند که تضمین‌کننده کیفیت زندگی شهروندی است، گفت: در حال حاضر شهرهای ما دچار نابسامانی و بی‌ انضباطی شهری شده‌اند.

وی با بیان اینکه مازندران جزء ذخیره‌گاه منابع طبیعی است اما تخریب گسترده‌ای در حال اتفاق است، اظهار کرد: مشارکت شهروندان در سیستم مدیریت شهری موجب جلوگیری بسیاری از مشکلات می‌شود.