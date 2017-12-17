انتقال سفارت آمریکا به قدس تهدیدی برای هویت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق در مراسم جشن پیروزی عراق بر داعش و سالگرد رحلت «سید محسن حکیم» که با حضور شخصیت‌های نظامی و سیاسی عراقی از جمله هادی العامری، دبیر کل سازمان بدر، عرفان الحیالی، وزیر دفاع عراق و احمد عقل، سفیر فلسطین برگزار شد، اظهار داشت: مرجعیت دینی این پیروزی را به ۵ طرف تبریک گفتند، که ملت عراق، نیروی‌ها مسلح، خانواده‌های شهدا و جانبازان، شرکت کنندگان در پیروزی اعم از اندیشمندان و نویسندگان، خبرنگاران و فعالان عرصه‌های حمایتی مختلف و کشورها و دولت‌های دوست عراق را شامل می‌شود.

در مقابل ایران با احترام می‌ایستیم

وی افزود: در مقابل جمهوری اسلامی ایران با احترام می‌ایستیم، به دلیل کمک‌های بی پایانی که به عراق کرد؛ از مشاوره گرفته تا سلاح و مهمات و از تمام طرف‌هایی که به عراق در جنگ خود با تروریسم کمک و خطر داعش بر دنیا و بشریت را احساس کردند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه مرجعیت همچنان راهبردی را برای مبارزه با تروریسم مطرح کرده و از اینکه پیروزی نظامی را پیروزی نهایی بر تروریسم بدانیم، با توجه به وجود تفکر افراطی و هسته‌های تروریستی غیر فعال، هشدار داده است، ادامه داد: این راهبرد ـ طبق نظر مرجعیت ـ خواهان مقابله با ریشه‌های فکری تروریسم و احیای اسلام ناب محمدی است که داعشی‌ها آن را ربودند، به علاوه خشکاندن منابع انسانی تروریسم و جلوگیری از سرازیرشدن تروریست‌ها به سمت مناطق جنگی در عراق و سوریه است.

حکیم با تاکید بر لزوم خشکاندن منابع مالی و جلوگیری از تأثیرات تبلیغات تفکر افراطی، اظهار داشت: مرجعیت مقابله را در نقشه‌های علمی، کارآمد و دقیقی می‌بیند که به دور از عکس العمل‌های سریع و روحیه ایست ـ بازرسی و ماشین نظامی ترسیم می‌شود، بلکه با کارهای آگاهی دهنده برای برملا کردن نقشه‌های تروریسم، که این امر مستلزم مشارکت گسترده و فوق العاده نهادهای حکومتی و اجتماعی، ترویج گفتمان اعتدال، تسامح، رواداری، مدارا و بهبودسازی شرایط معیشتی در مناطق آزاد شده و بازسازی آنها و بازگرداندن آوارگان به آنها است.

وی با اشاره به توصیه مرجعیت در خصوص حمایت از نیروهای بسیج مردمی در عراق تاکید کرد: مرجعیت دینی حشد شعبی را ضرورتی اساسی و حیاتی برای پشتیبانی از سیستم امنیتی برشمرد و آن را با صفات مثبت زیادی دال بر نقش بزرگش در نبرد علیه تروریسم توصیف کرد. تأکید مرجعیت بر استفاده از تجارب، فنون و مهارت‌های آنها و بخصوص جوانانی که آن را از طریق مشارکت در جبهه‌های نبرد کسب کرده‌اند نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق ادامه داد: مرجعیت بر انضباط دقیق و شجاعت در این نیروها تأکید کرد و معیارهایی در روابط با حشد شعبی را در نظر گرفت که مهمترین آنها قانون اساسی و دیگر قوانین، و محدود کردن سلاح نزد حکومت و عمل بر طبق نظر حکومت و احترام به قانون و اجرای آن و صیانت از جایگاه بلندی که این داوطلبان در اذهان جامعه دارند و عدم دخالت آنها در مسائل سیاسی است تا مشکلات سیاسی بر آنها تحمیل نشود.

حکیم در ادامه با اشاره به تاکیدات مرجعیت بر مبارزه با فساد، گفت: مرجعیت اطمینان خود از قدرت عراقی‌ها بر پیروزی در این مبارزه را، همچنان که بر تروریسم پیروز شدند را ابراز کرد و این بدان معنی است که ما نیازمند راهبرد علمی و عملی قاطع هستیم.

تاکید بر حفظ وحدت و یکپارچگی بعد از پیروزی بر داعش

وی افزود: بعد از پیروزی بر داعش از نیازمند وحدت، تحکیم یکپارچگی و مشارکت در لیست‌ها و جریانات فرا قومیتی و فرا مذهبی و با خصوصیت ملی میهنی، برای تشکیل کابینه اکثریت ملی هستیم. مبارزه با فساد در کنار تقویت دمکراسی از اولویت‌هاست و از همه برای انتخابات آزاد و سالم دعوت به عمل می‌آورم.

حکیم اولویت‌های بعدی را تحقق ثبات امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی همینطور داشتن روابط ممتاز و باز با کشورهای منطقه و جهان و تبدیل عراق به پلی برای ارتباط منطقه‌ای خواند.

دعوت از سازمان های بین المللی برای حمایت از قدس

رئیس جریان حکمت ملی عراق درباره تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس نیز گفت: این تصمیم تهدیدی برای هویت اسلامی است و مواضع مراجع عظام تقلید پیرامون فلسطین از جمله موضع مرجع بزرگ تقلید شیخ محمد حسین کاشف الغطاء که شخصاً در اولین کنفرانس همیاری ملت فلسطین حضور بهم رساند، بسیار مهم بود.

حکیم با اشاره به موضع مرحوم سید محسن حکیم در دهه ۶۰ که هیئت بلند مرتبه‌ای را برای حکومت‌های منطقه و کشورهای اسلامی ارسال کرد تا همت‌ها را برای کمک به فلسطین در سال ۱۹۶۷ میلادی به حرکت وادارد و به جایز بودن کارهای چریکی و فدایی فتوی داد، عنوان کرد: ایشان همچنین به دادن وجوهات شرعی به مقاومت فلسطینی فتوی دادند و با رهبران عربی و اسلامی برای حمایت از ملت فلسطین تماس گرفتند و نامه نوشتند و به رسمیت شناختن اسرائیل از طرف حکومت شاهنشاهی ایران را محکوم کردند و به سفیر ایران در عراق در آن هنگام نامه اعتراض آمیزی فرستادند.

وی افزود: آیت الله خوئی در همان راه امام حکیم گام نهادند، همچنان امام خمینی (قدس سره) و امام خامنه‌ای (ادامه الله)، که این دو تن تمام امکانات دولت خویش را در راه همیاری ملت فلسطین به کار گرفتند و در نهایت موضع امام سیستانی (ادامه الله) و سایر مراجع عظام تقلید را می‌بینیم.

رئیس جریان حکمت ملی عراق اتحادیه کشورهای عربی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان غیر متعهدها، شورای امنیت و سازمان ملل را به فشار بر این تصمیم حکومت آمریکا دعوت و تاکید کرد: این تصمیم به مثابه تعدی بر همه اعراف، اصول، تصمیمات و قوانین بین‌المللی است.

حکیم در پایان بر پایبندی به معاهده ژنو چهار تأکید کرد و از همه اطراف خواست از تمام راهها و ابزارهای فشار استفاده کنند تا حکومت کاخ سفید را از این تصمیم و موضع برگردانند.