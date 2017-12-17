آزاد راه اهواز ایذه-شهرکرد در رونق اقتصادی خوزستان تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز در آئین امضای تفاهم نامه اولیه ساخت آزاد راه اهواز - ایذه - شهرکرد اظهار کرد: برای احداث این پروژه توجیهات کارشناسی و دقیقی صورت گرفته و در همین راستا هیئت دولت با ایجاد این پروژه موافق کرده است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با تائید این پروژه به لحاظ کارشناسی در تصویب آزادراه اهواز- ایذه – شهرکرد توسط هیئت دولت بسیار تعیین کننده بود و از این بابت باید از این وزارتخانه نیز تقدیر و تشکر کرد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: افزایش سهم دولت در اجرای این پروژه بسیار اهمیت دارد و در این راستا وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد تا زمینه های این اقدام را فراهم کند.

شریعتی با تاکید بر اینکه مشارکت دولت و نیز وزارت راه در اجرای این پروژه سهم ورود سرمایه گذار به طرح را افزایش خواهد داد، بیان کرد: همانطور که در مصوبه دولت برای اجرای این پروژه آمده است، مشارکت بخش خصوصی نیز جزء یکی از الزامات ساخت آن است.

استاندار خوزستان افزود: پیش از اینکه سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در این پروژه اعلام آمادگی کنند، با بنیاد مسکن وارد مذاکره شدیم اما به دلیل هزینه های اجرایی، این بنیاد از ساخت آزاد راه اهواز – ایذه – شهرکرد، منصرف شد.

رئیس شورای برنامه ریزی استان خوزستان با بیان اینکه در نهایت برای احداث پروژه با یک شرکت چینی وارد مذاکره شدیم، عنوان کرد: بعد از ابراز تمایل این شرکت، امروز این هیئت برای بررسی و بازدید از طرح وارد خوزستان شدند و بعد از امضای تفاهم نامه اولیه به چین بازخواهند گشت تا برای آغاز عملیات، بررسی های بیشتری را انجام دهند.

وی بیان کرد: شرکت چینی که برای این پروژه به خوزستان آمده از جمله شرکت های بزرگ در دنیا محسوب می شود که طرح های عمرانی متعددی را در کشورهای مختلف به سرانجام رسانده است.

شریعتی با تاکید بر اینکه امروز تنها یک تفاهم نامه به امضا رسیده است، گفت: برای اینکه این تفاهم نامه به یک قرارداد تبدیل شود، زمان نیاز است و در این مدت موارد اداری و قانونی که در این تفاهم نامه هم به آن اشاره شده است را پیگیری خواهم کرد تا شرایط لازم برای حضور سرمایه گذار در این پروژه فراهم شود.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان ادامه داد: در اجرای این پروژه، دولت میزان ۳۰ درصد و سرمایه گذار ۷۰ درصد مشارکت مالی خواهد داشت اما وزارت راه و شهرسازی علاقه دارد تا در جریان برخی تعاملات سهم دولت در این پروژه را افزایش دهد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ساخت و احداث آزادراه اهواز- ایذه - شهرکرد در رونق اقتصادی استان بسیار تاثیرگذار و با اهمیت است، عنوان کرد: در این خصوص امیدواریم با سرعت در روند انعقاد قرارداد، بتوانیم شاهد تحول در رونق اقتصادی استان و نیز کاهش بار ترافیکی در این مسیر باشیم.