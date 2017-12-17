جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان شامگاه یکشنبه در دهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران اظهار کرد: اتفاقاتی که در چند سال اخیر شکل گرفت موجب شد که در استان مازندران یا استانهای شمالی ساختوسازهای غیرمجاز شکل بگیرد.
معاون عمرانی استاندار مازندران با طرح این سوال که ساختوسازهای غیرمجاز را چه کسانی ساختند و در چه مناطقی صورت گرفته، گفت: در طی چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید از ساختوساز غیرمجاز جلوگیری شده است.
نبیان با بیان اینکه تلاش شهرسازان در خدمترسانی به همه مردم است و نباید تمام ایرادات را متوجه شهرداران کنیم، گفت: آیا مشاوران طرحهایی را که باید بهعنوان چشمانداز در اختیار شهرداران قرار میدادند، قرار دادند.
وی با بیان اینکه فرایند توسعه جز با مشارکت شهروندان حاصل نمیشود، گفت: اعضای نظام مهندسی دقت جامع و کامل در حوزه مسئولیت خود داشته باشند.
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