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۱۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۲۲

تا پایان آخرین مرحله بررسی صلاحیت ها:

370 داوطلب شوراها در استان فارس رد صلاحیت شدند

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس با اعلام اینکه 370 نفر از داوطلبان انتخابات شوراها در این استان رد صلاحیت شده اند، گفت: اکثر این افراد به علت اعتیاد به مواد مخدر، محکومیتَ‌های قضایی و عدم استعفا از مشاغل فعلی خود رد صلاحیت شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، سید رضی حدائق در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اعلام کرد: 239 نفر از داوطلبان قبل از بررسی صلاحیت  انصراف داده و 610 نیر نیز بعد از تایید صلاحیت ها استعفای خود را اعلام کرده اند.

مهندس حدائق همچنین از 164 هزار و 465 رای اولی دراستان خبر داد وافزود: در فارس بین 3 تا 5/2 میلیون نفر واجد شرایط قانونی رای دادن هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس تصریح کرد: در انتخابات شوراهای شهر و روستای فارس 15 هزار و 709 نفر شرکت می کنند که از این تعداد 315 نفر زن و ما بقی مرد هستند.

مهندس حدائق با بیان اینکه در 52 روستای استان به دلیل نرسیدن به حد نصاب انتخابات شوراها برگزار نخواهد شد، افزود: در استان فارس 7 هزار و 682 صندوق اخذ رای پیش بینی شده است که از این تعداد 3 هزار و 956 صندوق مربوط به خبرگان و 2 هزار و 726 صندوق نیز مربوط به شوراها می باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن زمان تبلیغات کاندیداهای شوراها افزود: نامزدها باید در جریان تبلیغات چارچوب قانون را رعایت کرده و از شعارهای دور از واقعیت بپرهیزند.

حدائق با تاکید بر اینکه انتخابات عرصه افشاگری عیوب رقبا نیست، افزود صداقت و درستی بهترین نوع تبیلغات است و نامزدها در جریان تبلیغات باید از تعرض به حقوق رقبای خود بپرهیزند.

کد مطلب 417503

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