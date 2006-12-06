370 داوطلب شوراها در استان فارس رد صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، سید رضی حدائق در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اعلام کرد: 239 نفر از داوطلبان قبل از بررسی صلاحیت انصراف داده و 610 نیر نیز بعد از تایید صلاحیت ها استعفای خود را اعلام کرده اند.

مهندس حدائق همچنین از 164 هزار و 465 رای اولی دراستان خبر داد وافزود: در فارس بین 3 تا 5/2 میلیون نفر واجد شرایط قانونی رای دادن هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس تصریح کرد: در انتخابات شوراهای شهر و روستای فارس 15 هزار و 709 نفر شرکت می کنند که از این تعداد 315 نفر زن و ما بقی مرد هستند.

مهندس حدائق با بیان اینکه در 52 روستای استان به دلیل نرسیدن به حد نصاب انتخابات شوراها برگزار نخواهد شد، افزود: در استان فارس 7 هزار و 682 صندوق اخذ رای پیش بینی شده است که از این تعداد 3 هزار و 956 صندوق مربوط به خبرگان و 2 هزار و 726 صندوق نیز مربوط به شوراها می باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن زمان تبلیغات کاندیداهای شوراها افزود: نامزدها باید در جریان تبلیغات چارچوب قانون را رعایت کرده و از شعارهای دور از واقعیت بپرهیزند.

حدائق با تاکید بر اینکه انتخابات عرصه افشاگری عیوب رقبا نیست، افزود صداقت و درستی بهترین نوع تبیلغات است و نامزدها در جریان تبلیغات باید از تعرض به حقوق رقبای خود بپرهیزند.