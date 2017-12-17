۲۰سارق به عنف و سابقه دار در بندرعباس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، محمد اسماعیل مشایخ بیان داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح برخورد با سارقان واخلالگران نظم و امنیت عمومی به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۲۰ نفر سارق بعنف و سابقه دار دستگیر شدند، افزود: سرقت مسلحانه خودرو،منزل ،کیف قاپی و زورگیری بخشی از جرائم این سارقان بوده است که تا کنون در بازجویی های اولیه به ۶۵ فقره سرقت اعتراف کرده اند.

این مسئول انتظامی با اشاره به کشف ۲۰۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در مدت یاد شده ، اظهار داشت: در این رابطه ۳نفر قاچاقچی مواد مخدر،۶نفر خرده فروش و ۸۹ نفر معتاد متجاهر در سطح شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ مشایخ تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از هزار فقره تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ برقرار که از این تعداد ۵۵۰ فقره عملیاتی و ۴۵۰ فقره منجر به راهنمایی و ارشاد توسط پلیس گردیده است.

فرمانده انتظامی بندرعباس ضمن قدردانی از همکاری خوب مردمی با پلیس در شناسایی و کشف جرائم و پاکسازی محلات، از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه ناهنجاری، در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع، تا نسبت به پاکسازی محل و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.