معلولان قادرند قله های موفقیت در همه عرصه ها را فتح کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی عصر یکشنبه در دیدار اعضاء کانون معلولان توانا با استاندار قزوین در محل کانون اظهار داشت: خوشبختانه ضمن ایجاد روحیه خودباوری امروز نشان داده ایم نه تنها معلولان ناتوان نیستند بلکه قادرند با دادن ایده و مشاوره به مسئولان و صاحب نظران در توسعه و تحول استان و کشور مشارکت کنند.

وی افزود:درشرایط بد اقتصادی توانسته ایم با راه اندازی چند واحد تولیدی در این عرصه نیز توانمندی های خود را نشان دهیم و ضمن ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ معلول در این عرصه نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.

موسوی تصریح کرد:تاکنون بیش از ۱۵۰ فقره ازدواج بین معلولان کانون صورت گرفته که خوشبختانه هیچ کدام از آنهامنجر به جدایی نشده است و در این عرصه نیز الگو هستیم.

رئیس هیئت مدیره کانون معلولان توانا یادآورشد: امروز با عضویت در دپارتمان مشورتی سازمان ملل توانسته ایم نقش مشورتی خود را در عرصه جهانی نیز به اثبات برسانیم و با شناخت کامل از جامعه بسیار سازنده عمل کنیم.

وی اضافه کرد: چون محدودتر بودیم توانستیم سازنده تر باشیم و از فکر و اندیشه خود استفاده کردیم و امروز نه تنها برای خود بلکه برای انسانهای سالم هم قادریم شغل ایجاد کنیم.

بنیانگذار کانون توانا اظهارداشت: معلولان در عرصه علوم انسانی و اجتماعی وارد کار شده اند تا در ساخت جامعه سهیم شوند و امروز در ۲۰ سال متوالی با برگزاری جشن دانش آموزی از افراد نمونه و شاخص تقدیر کرده ایم تا انگیزه تحصیل در میان کودکان و نوجوانان بیشتر شود.

این کارآفرین نمونه کشوری اضافه کرد: به عنوان اولین شهری هستیم که امسال توانستیم همایش تجلیل از معلمان کلاس اولی را برگزار کنیم تا نشان دهیم پایه اول بسیار مهم است و ما آمادگی و توان داریم از معلمان شاخص حمایت کنیم.

موسوی اظهارداشت: ما قادریم قله های موفقیت در همه عرصه ها را فتح کنیم و بزودی در عرصه اقتصادی در صنعت نساجی کار بزرگی خواهیم کرد تا نشان دهیم در همین صنعت که بسیاری ورشکسته شده و آن را فرسوده و قدیمی و غیرقابل سودآوری می دانند با مدیریت و تلاش معلولان می توان به سود مناسب هم رسید.

وی یادآورشد: در کنگره بین المللی کسب و کار توانسته ایم به عنوان مدلینگ مطرح شویم و امروز یک اپلیکیشن را بومی سازی کرده ایم تا به زنان باردار آموزشهای تخصصی دهیم و در سلامت مادر و کودک هم نقش داشته باشیم.

موسوی اضافه کرد: تعداد ۹۰۰ نفر از معلولان برای اشتغال ثبت نام کرده اند که تاکنون برای ۵۰۰ نفر آنها بر اساس یک برنامه تنظیمی و عادلانه شغل ایجاد کرده ایم و برای سایرین هم شغل ایجاد خواهیم کرد تا این گروه خودکفا شوند.

وی بیان کرد: بیش از ۴۲۰۰ نفر از معلولان عضو کانون توانا در استان قزوین هستند و با ارائه خدمات ورزشی، درمانی برای تامین نیازهای این افراد با تلاش شبانه روزی همت کرده ایم.

دراین مراسم که علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان، علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان، مرادیان مدیرکل امور بانوان استانداری، میقانی رئیس دفتر استاندار و علیرضایی مدیر روابط عمومی استانداری نیز حضور داشت از محمدرضا رجبی قهرمان مسابقات وزنه برداری مسابقات پارآسیایی ۲۰۱۷ امارات متحده که صاحب مدال طلال شده بود تجلیل شد.