لزوم زمان بندی دقیق اتمام پروژه های نیمه تمام

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر اسکند پور ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران روزنامه های محلی شیراز و برخی از مدیران و سردبیران خبرگزاری ها از بافت تاریخی شهر شیراز به عنوان خاطره مشترک مردم و میراث معنوی شهر یاد کرد و گفت:وظیفه ما حفظ میراث معنوی است و فکر می کنم در 2 یا 3 سال آینده بافت تاریخی شهر بهبود پیدا کند و برای شهر شیراز منبع تولید ثروت باشد.ولی متاسفانه در حال حاضر نه تنها منبع تولید ثروت نیست بلکه باعث ایجاد زحمت شده است.

وی تاکید کرد: مجموعه شهرداری شیراز بافت تاریخی را برای مردم حفظ می کند چرا که معتقدیم در بافت تاریخی شهر باید جریان زندگی دیده شود و خدمات لازم نیر به آن ارائه گردد.معتقدیم یکی از جاهایی که می شود با سرمایه گذاری اندک اشتغال ایجاد کرد ، حوزه گردشگری است اما در حال حاضر حوزه گردشگری در شهرداری شیراز در حد یک اداره زیر مجموعه معاونت فرهنگی است که شهرداری باید این نگاه به گردشگری را اصلاح کند.

شهردار شیراز با بیان اینکه منش اصلاح طلبی او و شورای شهر باعث نگاه خطی و جناحی در حوزه فرهنگی نخواهد شد،ورود به مسائل سیاسی در حوزه فرهنگی را یک آفت دانست.

وی نقش اجتماعی محلات در رشد و توسعه شهر را یادآور شد و گفت:مطبوعات و رسانه ها باید کمک کنند تا نظام خود کنترلی اجتماعی از محلات شروع شود.

شهردار شیراز بر نقش نظارتی رسانه ها تاکید کرد و گفت: از انتقاد نگران نیستم اما امیدوارم رسانه ها تخریب نکنند چرا که تخریب خستگی ایجاد می کند.

اسکندر پور در پایان سرمایه گذاری را از جمله بهترین راه حل مشکلات شهرهای تهران،شیراز و اصفهان یاد کرد و از اصحاب رسانه برای تشویق سرمایه گذاران در بهبود وضعیت شهر کمک خواست و گفت: اصولگراترین آدم این شهر اگر می تواند در جهت سرمایه گذاری به ما کمک کند به استقبال او می روم چرا که منافع شهر بر هر منفعت دیگری اولویت دارد.

در این نشست همچنین برخی از مدیران رسانه ها به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود برای رشد و توسعه شهر پرداختند.

محمد عسلی مدیر مسئول روزنامه عصر مردم شهردار شیراز را یک شخصیت فرهنگی توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد: امیدواریم نگاه فرهنگی شهردار در اشاعه فرهنگ مطاله و روزنامه خوانی موثر واقع شود ،لذا امید می رود با توجه به اینکه شهرداری بودجه فرهنگی خوبی برای شهر در اختیار دارد به حمایت از مطبوعات برای پویایی شهر و رشد فرهنگی شهروندان بپردازد.

حسین شفاعتیان مدیر مسئوول روزنامه نیم نگاه نیز انتخاب اسکندر پور به عنوان شهردار شیراز را یک اتفاق تکرار نشدنی توصیف کرد و گفت: سابقه کاری مهندس اسکندر پور از زمان فرمانداری ایشان در شیراز نشان می دهد که او به حوزه فرهنگ توجه ویژه دارد و امیدوارم با درایتی که به خرج می دهد در رشد فرهنگی شهروندان موثر باشد .

وی از شهردار درخواست کرد از جزیی نگری پرهیز کند و با نگاهی کلان نگر به همه بخش های شهر، دچار روزمرگی نشود.

جعفری مدیر مسئوول روزنامه طلوع نیز پذیرفتن مسئوولیت شهرداری در شرایط بد مالی را اقدامی شجاعانه از طرف اسکندرپور دانست و گفت: در شرایط سخت کار کردن عزم راسخ می خواهد.

مدیر مسئول روزنامه سبحان نیز روزنامه ها را نیروی محرکه شهر توصیف کرد و گفت: روزنامه ها می توانند مشکلاتی که شهرداری را دارند به مردم منتقل کنند.

جعفری همچنین نقش روزنامه را در افزایش آگاهی و رشد فرهنگ شهروندی را موثر دانست و گفت: زحمات مجموعه پرسنل شهرداری از طریق رسانه ها بهتر به مردم منتقل می شود.

هژیر فتحی دبیر استانی خبرگزاری مهر نیز به نقش رسانه ها در بیان واقعیات اشاره کرد و گفت: مسئولین به عنوان یکی از منابع خبری گاهی واقعیت را کتمان می کنند و ما را غریبه می دانند و این موضوع ممکن است ضریب خطا را بالا ببرد.

وی از شهردار شیراز خواست به نقش موثر خبرگزاری توجه ویژه داشته باشد چرا که خبرگزاری ها می توانند صدای شهرداری را فرا استانی کنند و شهرداری می تواند از این ظرفیت استفاده خوبی ببرد.

رئیسی مدیر خبرگزاری فارس در استان نیز با بیان اینکه عقل مردم در چشم آنهاست گفت: مجموعه قبلی شهرداری شیراز این موضوع را خوب فهمیده بود و به همین دلیل اقدام به ساخت پل های زیادی کردند که در حال حاضر هیچ کارایی ندارد لذا شما به عنوان شهردار جدید شیراز کار سختی دارید تا به مردم بگوئید پل ساختن هیچ فایده ای برای آنها ندارد.

وی افزود: در حالی که روزانه حدود 400 خودرو در شیراز شماره گذاری می شود ،سه سال طول کشید تا مجموعه قبلی شهرداری یک پارکینگ بسازد که فقط برای 800 خودرو ظرفیت داشت یعنی به اندازه دو روز شماره گذاری خودرو.

رئیسی وظیفه ذاتی رسانه را نقادی دانست و گفت: اگر هر روز تیتر مثبت برای یک دستگاه بزنیم مردم هم به آن دستگاه اجرایی و هم به ما به عنوان رسانه شک می کنند لذا از اینکه یک رسانه وابسته اقتصادی یک دستگاه بشود مخالفم.

محمد تقی زرین چنگ معاون سردبیر روزنامه خبرجنوب نیز بزرگ شدن بی رویه شهر را تهدیدی جدی برای حیات اجتماعی شهر برشمرد و گفت:بسیاری از کلان شهرها از جمله شیراز به یک پارکینگ بزرگ تبدیل شده و قدرت حرکت را از شهروندان گرفته است.

وی با اشاره به روز حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل عمومی توسط شهرداری و آموزش فرهنگ شهروندی در این رابطه را از شهردار خواستار شد و گفت: شهرداری باید برای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی به ویژه توسعه مترو توجه جدی داشته باشد.

حسین امیری جانشین مدیر مسئوول و سردبیر روزنامه شیراز نوین نیز با اشاره به تلاش شهرداران مختلف شیراز برای اینکه یک اثر ماندگار از خود بر جای بگذارند گفت: از شما به عنوان یک چهره عملگرا با ذهنیتی فرهنگی انتظار می رود با یک کار ماندگار فرهنگی در اندیشه و ذهن مردم ماندگار شوید.

وی از شهردار شیراز خواست از تمام توان رسانه ای استان بهره بگیرد و بین رسانه ها تبعیض قائل نشود چرا که هر رسانه ادبیات و کارکرد منحصر به فرد خود را دارد و شهردار انتظار نداشته باشد در صورت کمک احتمالی خود به رسانه ها آنها به رسالت نقادی خود پای بند نباشد چرا که شهر همیشه مشکلات مربوط به خود را دارد و رسانه ها وظیفه دارند مشکلات را منعکس کنند.

علی محمد پشوتن سردبیر خبرگزاری ایسنا در استان فارس نیز با اشاره به تاکید شهردار و شورای پنجم بر شهر انسان محور گفت: لازمه شهر انسان محور استفاده از سرمایه های اجتماعی است و ارتباط شورا و شهرداری با جامعه باید هدفمند باشد.

پشوتن خواستار حضور فعال تر همه رسانه ها در بحث فرهنگ سازی شد و گفت: این موضوع باعث نزدیکی دیدگاه شورای پنجم و شهردار منتخبش در بحث شهر انسان محور می شود اما این نزدیکی و تعامل نباید استقلال رسانه را خدشه دار کند.

مهدی آماده جانشین مدیر مسئوول روزنامه تماشا و سردبیر این روزنامه نیز در پایان این نشست خواستار تفکیک وظایف هر رسانه برای رشد و توسعه شهر شد و گفت: برای رسیدن به اهداف و برنامه های شورای پنجم و شهردار شیراز آمادگی داریم که در ستون های ویژه شهروندی و با ارائه زیر نویس شهر شیراز و شهروندان خونگرم شهر را یاری و کمک کنیم.