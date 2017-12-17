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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۵

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران:

دو میلیون متر از ساخت‌وساز شهری با تخلف احداث شده است

دو میلیون متر از ساخت‌وساز شهری با تخلف احداث شده است

بابلسر- رئیس سازمان نظام مهندسی مازندران گفت: از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع ساخت‌و ساز شهری در سال گذشته، دو میلیون متر آن با تخلف احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران فرصت شامگاه یکشنبه در دهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران اظهار کرد: دانشگاه مازندران با داشتن رشته تخصصی هنر و معماری نقش مهمی در تربیت نیروی متخصص معماری و شهرسازی دارد.

وی با بیان اینکه در شهرها، توسعه ناپایدار در حال شکل‌گیری و حاشیه‌نشینی رواج پیدا کرده است، گفت: با افزایش حاشیه‌نشینی تقاضای مردم از مسئولان بیشتر خواهد شد و حاشیه‌نشینی سیمای شهر را از حالت انسان‌محور خارج و به ماشین‌محور تبدیل می‌کند.

رئیس ساختمان نظام مهندسی مازندران با بیان اینکه در بحث شهرسازی سیمای شهر بسیار مهم بوده اما سیمای شهری امروز ما بسیار آشفته و پریشان حال است، عنوان کرد: آنچه در چهره شهرها می‌بینیم شایسته و بایسته شهروندان نیست و اصول شهرسازی به‌عنوان طراحی شهری، مورد استفاده قرار نگرفته است.

فرصت با بیان اینکه آنچه می‌سازیم با استانداردهای شهری و اصول و قواعد مطابقت نمی‌کند، اظهار کرد: کنترل و نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری انجام نمی‌شود و شهرسازان در مسائل تخصصی شهرسازی نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته پنج میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع در محدوده شهری احداث شده است، گفت: از این مقدار تنها برای سه میلیون و ۷۰۰ هزار متر پروانه صادر شده است و دو میلیون متر با تخلف احداث شد.

رئیس سازمان ساختمان نظام مهندسی با اشاره به اینکه جایگاه ضوابط، استانداردها، نظارت شهری رعایت نمی‌شود، افزود: امروزه کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ شهرداری‌ها محلی برای قانونی کردن تخلفات شده است.

وی افزود: تا زمانیکه در شهرداری‌ها ردیف مالی برای تخلفات ساختمانی در نظر گرفته می‌شود، رعایت حقوق شهروندی، الگوهای مناسب شهری، اصول فنی و مهندسی و سیمای شهری رعایت نمی‌شود.

کد مطلب 4175039

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