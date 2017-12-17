به گزارش خبرنگار مهر، مهران فرصت شامگاه یکشنبه در دهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران اظهار کرد: دانشگاه مازندران با داشتن رشته تخصصی هنر و معماری نقش مهمی در تربیت نیروی متخصص معماری و شهرسازی دارد.

وی با بیان اینکه در شهرها، توسعه ناپایدار در حال شکل‌گیری و حاشیه‌نشینی رواج پیدا کرده است، گفت: با افزایش حاشیه‌نشینی تقاضای مردم از مسئولان بیشتر خواهد شد و حاشیه‌نشینی سیمای شهر را از حالت انسان‌محور خارج و به ماشین‌محور تبدیل می‌کند.

رئیس ساختمان نظام مهندسی مازندران با بیان اینکه در بحث شهرسازی سیمای شهر بسیار مهم بوده اما سیمای شهری امروز ما بسیار آشفته و پریشان حال است، عنوان کرد: آنچه در چهره شهرها می‌بینیم شایسته و بایسته شهروندان نیست و اصول شهرسازی به‌عنوان طراحی شهری، مورد استفاده قرار نگرفته است.

فرصت با بیان اینکه آنچه می‌سازیم با استانداردهای شهری و اصول و قواعد مطابقت نمی‌کند، اظهار کرد: کنترل و نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری انجام نمی‌شود و شهرسازان در مسائل تخصصی شهرسازی نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته پنج میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع در محدوده شهری احداث شده است، گفت: از این مقدار تنها برای سه میلیون و ۷۰۰ هزار متر پروانه صادر شده است و دو میلیون متر با تخلف احداث شد.

رئیس سازمان ساختمان نظام مهندسی با اشاره به اینکه جایگاه ضوابط، استانداردها، نظارت شهری رعایت نمی‌شود، افزود: امروزه کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ شهرداری‌ها محلی برای قانونی کردن تخلفات شده است.

وی افزود: تا زمانیکه در شهرداری‌ها ردیف مالی برای تخلفات ساختمانی در نظر گرفته می‌شود، رعایت حقوق شهروندی، الگوهای مناسب شهری، اصول فنی و مهندسی و سیمای شهری رعایت نمی‌شود.