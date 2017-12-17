اجرای طرح نهضت آسفالت در بیرجند/ حفاری ها تا چهار سال ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری بیرجند؛ محمد علی جاوید روز یکشنبه در دیدار مدیر کل راه و شهرسازی و معاونان این اداره افزود: مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر بیرجند در تلاش است با بهره گیری از همه ی ظرفیت ها و پتانسیل ها زمینه ایجاد شهر مطلوب را فراهم آورد.

وی اظهار داشت: در گام نخست باید همه ی دستگاههای اداری حق و حقوق حوزه شهری را مر قانون پرداخت کنند.

وی بیان کرد: اگر در زمینه وصول عوارض های قانونی حوزه شهری کوتاهی شود بی توجهی به حقوق شهروندان است و این شهروندان هستند که متضرر می شوند.

شهردار بیرجند به نقش محوری راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: با اقدام مشترک می توان نیازهای حوزه شهری را شناسایی کرد و آن را به شهروندان بیرجندی هدیه داد.

وی افزود: وضعیت آسفالت معابر مطلوب نیست و با اجرای نهضت آسفالت اجازه نخواهیم داد تا چهار سال حفاری صورت گیرد.

جاوید تاکید کرد: باید همه دستگاههای خدمات دهنده برای ارائه خدمات دارای طرح باشند و بر اساس آن اقدام کنند.

وی به بافت فرسوده شهر اشاره کرد و اظهار داشت: باید با عزم جدی و همه جانبه برای بافت های فرسوده تصمیم گیری کرد.

وی افزود: در برخی استانها برای بافت های فرسوده سند چشم اندازی با مشارکت همه دستگاههای تهیه و تدوین شده است.

جاوید توسعه فضای سبز را ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به کم آبی بیرجند در توسعه فضای سبز می توان از فاضلاب تصفیه شده استفاده کرد.