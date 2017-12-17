نشست شورای امنیت جهت بررسی پیشنهاد ترکیه درباره قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نشست شورای امنیت سازمان ملل با هدف بررسی پیش‌ نویس قطعنامه ای که به ابتکار ترکیه برای دفاع از موقعیت کنونی قدس تهیه شده است، برگزار می‌ شود.

این در حالیست که آناتولی تاکنون به تاریخ برگزاری این نشست اشاره ای نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع خبری پیشتر اعلام کرده بودند که پیش نویس قطعنامه ای را درباره اقدام یکجانبه ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی تهیه و روز گذشته آن را میان ۱۵ عضو این شورا توزیع کرده اند.

بر این اساس اعلام شده است که شورای امنیت سازمان ملل نیز قرار است فردا دوشنبه و یا سه شنبه هفته جاری نشستی را در این خصوص برگزار نماید. در صورت تصویب، قطعنامه مذکور دستور ترامپ درباره قدس لغو خواهد شد.

لازم به ذکر است، ۶ سپتامبر (۱۵ آذر ماه) دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدامی قدس را به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی به رسمیت شناخت.

مقامات این کشور نیز اعلام کردند که بر اساس بیانیه ترامپ تا ۳ سال آینده سفارت کشور خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل خواهند کرد؛ اظهاراتی که با واکنش های گوناگون و محکوم کننده ای در سراسر جهان همراه شد.