به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی درباره مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: در جلسه عصر یکشنبه علاوه بر تصمیم به تعطیلی تمامی مقاطع مدارس استان تهران به جز سه شهر پردیس، دماوند و فیروزکوه و سایر محدودیت‌های تردد، مقرر شد تمام واحدهای تولیدی شن و ماسه، آسفالت و بتن تا پایان هفته تعطیل شوند که مسئولان محیط زیست بر این موضوع باید نظارت کنند.

وی ادامه داد: همچنین تردد تمام کامیون‌ها در سطح شهر تهران تا پایان هفته ممنوع است و اجازه تردد در پایتخت را ندارد.

معاون عمرانی استانداری تهران افزود: در جهت کمک به کاهش آلودگی هوای تهران در عین حال از تمام افراد شاغل در واحدهای تجاری درخواست داریم در روز دوشنبه (۲۷ آذرماه) دو ساعت زودتر واحد خود را تعطیل کنند.