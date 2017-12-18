  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۵:۲۶

به منظور کاهش آلودگی هوا؛

تردد کامیون‌ها در تهران ممنوع شد/تعطیلی واحدهای تولید شن وماسه

تردد کامیون‌ها در تهران ممنوع شد/تعطیلی واحدهای تولید شن وماسه

معاون عمرانی استانداری تهران از ممنوعیت تردد کامیون‌ها در سطح شهر تهران و همچنین تعطیلی تمام واحدهای تولید شن و ماسه، آسفالت و بتن تا پایان هفته به دلیل آلودگی هوای پایتخت خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی درباره مصوبات  کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: در جلسه عصر یکشنبه علاوه بر تصمیم به تعطیلی تمامی مقاطع مدارس استان تهران به جز سه شهر پردیس، دماوند و فیروزکوه و سایر محدودیت‌های تردد، مقرر شد تمام واحدهای تولیدی شن و ماسه، آسفالت و بتن تا پایان هفته تعطیل شوند که مسئولان محیط زیست بر این موضوع باید نظارت کنند.

وی ادامه داد: همچنین تردد تمام کامیون‌ها در سطح شهر تهران تا پایان هفته ممنوع است و اجازه تردد در پایتخت را ندارد.

معاون عمرانی استانداری تهران افزود: در جهت کمک به کاهش آلودگی هوای تهران در عین حال از تمام افراد شاغل در واحدهای تجاری درخواست داریم در روز دوشنبه (۲۷ آذرماه) دو ساعت زودتر واحد خود را تعطیل کنند.

کد مطلب 4175053
محمد جندقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه