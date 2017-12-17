مسابقات میانداری زورخانه ای کشور در قروه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات میانداری زورخانه ای نونهالان، نوجوانان و جوانان کشور باعنوان جام ۵ هزار و ۴۰۰ شهید کردستان که از روز جمعه آغاز شده بود بعد از یک رقابت نفس گیر شامگاه یکشنبه با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

این مسابقات با حضور بیش از ۱۳۰ شرکت کننده از ۱۸ استان کشور از جمله استان های قم، همدان، فارس، خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان، مرکزی، کرمان و اصفهان در زورخانه یادگار امام (ره) قروه برگزار شد.

مسابقات میانداری زورخانه ای در سه بخش نونهالان، نوجوانان و جوانان کشور به صورت انفرادی برگزار شد که در رده سنی نونهالان به ترتیب «سید امیرعلی سیدی» از تهران، «محمدمهدی شوندی» از البرز مقام های اول و دوم را کسب کردند و مقام سوم هم به صورت مشترک به «محمد طاها ترک زاده» از کرمان و «امیر کریمی» از کردستان رسید.

در بخش نوجوانان هم «سید عباس حسینی» از البر و «علی شمسی» از اصفهان مدال های طلا و نقره را از آن خود کردند و مدال برنز این بخش از مسابقه هم به صورت مشترک به گردن «علی اصغر اکبری» از خراسان جنوبی و «حمیدرضا جباری» از خراسان رضوی آویخته شد.

همچنین در رده سنی جوانان هم نشان طلا در دستان «هومن کرباسی» از کردستان قرار گرفت و «محمدرضا درقدمی» از خراسان رضوی هم نشان نقره را از آن خود کرد و نشان برنز هم مشترکاً به «خشایار ایزدی» از خراسان جنوبی و «رضا جعفری» از اصفهان اختصاص یافت.

تیم های برتر مسابقات میانداری زورخانه ای کشور هم به ترتیب از استان های خراسان جنوبی، کردستان و البرز معرفی شدند.