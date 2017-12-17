تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای ارتش سوریه با همکاری نیروهای مردمی به طور کامل بر تل الظهر الاسود و مزارع النجار در حومه جنوب غربی دمشق مسلط شدند.

بر اساس این گزارش؛ طی نبردهای سنگین ساعات گذشته با تروریستهای جبهه النصره و در راستای ریشه کنی تروریستها از حومه جنوبی غربی دمشق، نیروهای ارتش سوریه و مردمی بر تل الظهر الاسود و مزارع النجار مسلط شدند.

نیروهای ارتش سوریه اقدام به جمع آوری مین ها و مواد منفجره کارگذاشته شده از سوی تروریستهای کردند.

منابع سوری از فرار تروریستها به سوی مغر المیر و مزرعه بیت جن و کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها خبر دادند.

با دستاورد امروز، ارتش سوریه به طور کامل بر تپه های غرب روستای حینه در شمال مزرعه بیت جن تا تپه های بردعیا، کفر حور و بیت نیما در شرق و تل الزیات در جنوب مسلط شدند و راههای امداد رسانی تروریستهای جبهه النصره را در مزرعه بیت جن قطع کردند.