۵ کشته و ۱۵ مفقود در پی رانش زمین در شیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در پی رانش زمین در شهر «ویلا سانتا لوسیا» شیلی، دستکم پنج نفر کشته و ۱۵ نفر کشته شدند.

بر اساس گزارش های رسیده این حادثه روز شنبه بر اثر فعال شدن آتشفشان این منطقه رخ داده است.

گفته می شود دستکم پنج نفر از جمله چهار شهروند محلی و یک گردشگر خارجی بر اثر رانش زمین جان خود را از دست داده اند. مقام های محلی در شیلی از امکان افزایش کشته های این حادثه خبر داده تعداد مفقودین را نیز ۱۵ تن اعلام کرده اند.

همچنین گفته می شود ۲۰ خانه مسکونی، یک مدرسه و یک ساختمان محل رای گیری که قرار بود شنبه آینده از آن به عنوان محل رای گیری انتخاباتی استفاده شود بر اثر این حادثه تخریب شده اند.

مقام های محلی تعداد آوارگان ناشی از رانش زمین در شهر سانتا لوسیا را ۳۰۰ نفر اعلام کرده اند.