تیم فوتبال صبای قم برابر دبیری تبریز به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم دور رفت رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال رده سنی جوانان باشگاه‌های کشور امروز برگزار شد که در یکی از بازی‌ها، صبا در قم موفق شد تیم دبیری تبریز را در یک بازی نزدیک شکست دهد.

در این دیدار که غروب یکشنبه در ورزشگاه تختی قم برگزار شد تیم فوتبال صبای قم پس از یک نیمه بدون گل برابر دبیری، در نیمه دوم موفق به فتح دروازه حریف شد و حسن محمدی گل ۳ امتیازی این بازی را برای صبا به ثمر رساند.

تلاش دو تیم تا پایان وقت مسابقه برای گلزنی بی ثمر بود و بدین ترتیب ۳ امتیاز این بازی به حساب تیم تحت هدایت داوود عاصم آبادی واریز شد تا صبا چهارمین پیروزی خود را در هفتمین بازی‌اش به دست بیاورد.

صبا با این برد ۱۴ امتیازی شد و برای نخستین بار از ابتدای فصل به صدر جدول گروه خود در لیگ دسته اول جوانان کشور صعود کرد در حالی که این تیم از ۷ بازی خود صاحب ۴ پیروزی و ۲ تساوی است و در یک بازی نیز نتیجه را به حریف خود واگذار کرده است.

تیم فوتبال جوانان صبای قم در مرحله گروهی لیگ دسته اول به صورت رفت و برگشت با حریفان خود پیکار می‌کند و در صورت ادامه حضور در رده‌های بالای جدول به مرحله دوم این رقابت‌ها راه پیدا می‌کند البته صبا سال گذشته تا مرحله سوم و پایانی لیگ دسته اول پیش رفت اما در نهایت در راهیابی به لیگ برتر ناکام ماند.