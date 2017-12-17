حزب لیبرال «آفاق تونس» دولت وحدت ملی این کشور را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «العربیه»، حزب «آفاق تونس» اعلام کرد که از دولت وحدت ملی این کشور به ریاست یوسف الشاهد، خارج می شود.

حزب آفاق تونس که وابسته به جریان لیبرال در این کشور است شب گذشته در پایان نشست شورای ملی این حزب از وزرای خود که در کابینه دولت وحدت ملی حضور دارند، خواست تا از کابینه خارج شوند.

حزب آفاق در نشست استثنائی شورای ملی این حزب که برای بررسی تحولات داخلی کشور برگزار شده بود، با صدور بیانیه ای همچنین اعلام کرد که دیگر به توافق کارتاژ متعهد نخواهد بود و افزود: توافق کارتاژ از اهداف اولیه خود در زمان تأسیس دور شده است و دیگر این توافق منافع ملی را تأمین نمی کند.

در ۱۳ جولای سال ۲۰۱۶ توافق کارتاژ میان جریان های سیاسی تونسی زمینه ساز تشکیل دولت وحدت ملی شد و قرار شد این توافق مبنا و اساس اصلی برای تشکیل دولت به ریاست «یوسف الشاهد» باشد.

حزب آفاق همچنین دربیانیه خود از قانون مالیات و بودجه دولت برای سال ۲۰۱۸ هم انتقاد کرده است و افزود این بودجه در شرایط فعلی شجاعت لازم و چشم انداز اقتصادی و اجتماعی در راستای خواست و اراده مردم تونس را تأمین نمی کند.