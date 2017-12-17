۵ پایگاه امداد و نجات ثابت در شهرستان کوهرنگ فعالیت می کنند

سید احمد مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج پایگاه امداد و نجات ثابت در شهرستان کوهرنگ فعالیت می کند، اظهار داشت: این پایگاه های امداد و نجارت در دشت زرین، گردنه شاه منصوری، بازفت و چلگرد قرار دارند.

وی عنوان کرد: پایگاه امداد و نجات جاده ای دشت زرین در روستای صالح آباد قرار گرفته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پایگاه امداد و نجات جاده ای گردنه شاه منصوری در روستای حاجی آباد واقع شده است و پایگاه امداد و نجات جاده ای بازفت در شهرک تلورد واقع است.

فعالیت یک پایگاه امداد و نجات کوهستان در کوهرنگ

وی عنوان کرد: پایگاه امداد کوهستان هلال احمر نیز در شهر چلگرد در حال فعالیت است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیشترین امداد رسانی های زمستانی هلال احمر در شهرستان کوهرنگ انجام می شود، اظهار داشت: فعالیت پایگاه های امداد و نجات زمستانی شهرستان کوهرنگ بیشتر از دیگر نقاط استان است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بارش سنگین برف در زمستان هر ساله موجب تداخل در تردد خودرو مسافران این منطقه می شود که نیروهای امدادی هلال احمر نقش مهمی در امداد رسانی به رانندگان دارند.