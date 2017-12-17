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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۸

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری:

۵ پایگاه امداد و نجات ثابت در شهرستان کوهرنگ فعالیت می کنند

۵ پایگاه امداد و نجات ثابت در شهرستان کوهرنگ فعالیت می کنند

شهرکرد- مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: پنج پایگاه امداد و نجات ثابت در شهرستان کوهرنگ فعالیت می کنند.

سید احمد مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج پایگاه امداد و نجات ثابت در شهرستان کوهرنگ فعالیت می کند، اظهار داشت:  این پایگاه های امداد و نجارت در دشت زرین، گردنه شاه منصوری، بازفت و چلگرد قرار دارند.

وی عنوان کرد: پایگاه امداد و نجات جاده ای دشت زرین در روستای صالح آباد قرار گرفته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پایگاه امداد و نجات جاده ای گردنه شاه منصوری در روستای حاجی آباد واقع شده است و پایگاه امداد و نجات جاده ای بازفت در شهرک تلورد واقع است.

فعالیت یک پایگاه امداد و نجات کوهستان در کوهرنگ

وی عنوان کرد: پایگاه امداد کوهستان هلال احمر نیز در شهر چلگرد در حال فعالیت است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیشترین امداد رسانی های زمستانی هلال احمر در شهرستان کوهرنگ انجام می شود، اظهار داشت: فعالیت پایگاه های امداد و نجات زمستانی شهرستان کوهرنگ بیشتر از دیگر نقاط استان است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بارش سنگین برف در زمستان هر ساله موجب تداخل در تردد خودرو مسافران این منطقه می شود که نیروهای امدادی هلال احمر نقش مهمی در امداد رسانی به رانندگان دارند.

کد مطلب 4175072

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