درخشش ورزشکار چهارمحال و بختیاری در رقابت های کشتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، فاطمه نیکبخت بانوی ورزشکار استان در نخستین دوره مسابقات کشتی کلاسیک بانوان کشور در تهران به مقام نخست دست‌یافت و نشان طلا را بر گردن آویخت.

این ورزشکار استان در وزن ۵۵ کیلوگرم این مسابقات بر سکوی نخست ایستاد و ورزشکاران استان‌های لرستان، همدان و مازندران پس از نیکبخت عنوان های دوم و سوم مشترک این وزن را کسب کردند.

نخستین دوره مسابقات کشتی کلاسیک بانوان با حضور ۱۰۳ کشتی‌گیر از ۲۵ استان در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و مریم حسینی به‌عنوان مربی هدایت ورزشکار استان را در این مسابقات بر عهده داشت.