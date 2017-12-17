کسب ۷مدال توسط بانوان خراسان رضوی در رقابت های قهرمانی جودو کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارکرد: رقابت های انفرادی جودو قهرمانی بانوان کشور ۲۶ آذرماه با حضور جودوکاران ۲۲ تیم از سراسر ایران در بهشهر مازنداران برگزار شد.

وی افزود: تیم جودو بانوان خراسان رضوی با هشت جودوکار و هدایت محبوبه پراکنده به عنوان مربی و سرپرستی عشرت خباز در این رقابت ها شرکت کرد.

رئیس هیات جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی ادامه داد: در این مسابقات، محدثه حسینی ملی پوش فریمانی وزن ۵۲ کیلوگرم تیم استان موفق به کسب مدال طلا شد و مهیا اکبری دیگر بانوی جودکار استان نیز به مدال نقره وزن ۶۳ کیلوگرم کشور دست یافت.

وی بیان کرد: الهام ذوالفقاری، زهرا آبرومند، فاطمه دلیر، فریبا عاقل و سارا آقایی دیگر بانوان تیم جودو استان نیز به ترتیب با کسب مقام سوم مشترک در اوزان۴۸، ۵۷، ۷۰، ۷۸ و مثبت ۷۸ کیلوگرم به مدال برنز رقابت های قهرمانی بزرگسالان کشور دست یافتند.