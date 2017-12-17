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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۸

رئیس هیات جودو خراسان رضوی خبر داد:

کسب ۷مدال توسط بانوان خراسان رضوی در رقابت های قهرمانی جودو کشور

کسب ۷مدال توسط بانوان خراسان رضوی در رقابت های قهرمانی جودو کشور

مشهد- رئیس هیات جودو خراسان رضوی از کسب یک مدال طلا، یک نقره و ۵ برنز توسط بانوان استان در رقابت های قهرمانی جودو بزرگسالان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارکرد: رقابت های انفرادی جودو قهرمانی بانوان کشور ۲۶ آذرماه با حضور جودوکاران  ۲۲ تیم از سراسر ایران در بهشهر مازنداران برگزار شد. 

وی افزود: تیم جودو بانوان خراسان رضوی با هشت جودوکار و هدایت محبوبه پراکنده به عنوان مربی و سرپرستی  عشرت خباز در این رقابت ها شرکت کرد.

رئیس هیات جودو، جوجیتسو و کوراش  خراسان رضوی ادامه داد: در این مسابقات، محدثه حسینی ملی پوش فریمانی وزن ۵۲ کیلوگرم تیم استان موفق به کسب مدال طلا شد و مهیا اکبری دیگر بانوی جودکار استان نیز به مدال نقره وزن ۶۳ کیلوگرم کشور دست یافت. 

وی بیان کرد: الهام ذوالفقاری، زهرا آبرومند، فاطمه دلیر، فریبا عاقل و سارا آقایی دیگر بانوان تیم جودو استان نیز به ترتیب با کسب مقام سوم مشترک در اوزان۴۸، ۵۷، ۷۰، ۷۸ و مثبت ۷۸ کیلوگرم به مدال برنز رقابت های قهرمانی بزرگسالان کشور دست یافتند.

کد مطلب 4175075

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